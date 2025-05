Meloni: «Nel 2027 mi ripresenterò alle urne» 

«Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra e potermi ripresentare agli elettori dicendo la cosa più banale su cui i politici andrebbero giudicati: ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto». Guarda già alle elezioni del 2027, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel giro di boa di metà legislatura. In un’intervista concessa in esclusiva all’Adnkronos traccia un bilancio dei primi due anni e mezzo dell’esecutivo, sottolinea le cose fatte e quelle che ancora restano da fare, ribadendo l’impegno per la realizzazione di tutti i punti del programma.

La sicurezza

«Vale per l’economia, per l’immigrazione, per la sicurezza, per il sostegno alla famiglia, per le riforme istituzionali, per la politica estera. E vale per il lavoro, perché vogliamo essere ricordati come il governo che ha aumentato il lavoro, ridotto il precariato e messo al centro la sicurezza sul posto di lavoro. Proprio su questo», ha puntualizzato riprendendo alcuni passaggi dell’intervista, «sono fiera che il Governo abbia reperito, insieme all’Inail, ulteriori 650 milioni su questo tema, che sommati ai 600 milioni già previsti quest’anno, portano a oltre un miliardo e 250 milioni la dotazione disponibile. Ci confronteremo l’8 maggio con le parti sociali per discutere delle proposte del governo e ascoltare quelle che ci verranno sottoposte».

L’occupazione

In due anni e mezzo, ha aggiunto, «sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila». Quanto all’occupazione femminile, «ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte». In tema di salari, definiti «una grande questione per l’Italia» dal presidente Sergio Mattarella, perché troppo bassi, la premier avvisa: «Tra il 2013 e il 2022, con i precedenti governi, nel resto d’Europa il potere d'acquisto dei salari aumentava del 2,5%, mentre in Italia diminuiva del 2%. Da ottobre 2023 la tendenza è cambiata e le famiglie stanno progressivamente recuperando il loro potere d’acquisto».

Natalità in cima all’agenda

La sfida più grande è quella sulla natalità: «Vorrei poter ottenere sulla natalità gli stessi straordinari risultati che abbiamo ottenuto sull’occupazione e sul contrasto all’immigrazione irregolare. Il sostegno alla natalità rimane una priorità a cui abbiamo dedicato misure importanti e risorse significative, ma non basta. I risultati sono ancora insufficienti». Il problema, dice, è «sostenere le madri lavoratrici e rafforzare gli strumenti di conciliazione famiglia lavoro», cambiando «la narrazione secondo la quale mettere al mondo un figlio sia un carico troppo gravoso per la carriera e per le ambizioni personali, soprattutto delle donne».

L’amicizia con Trump

Con l’America di Trump, dice la premier, «siamo determinati a far valere i nostri interessi, nel solco della tradizionale amicizia che ci lega agli Usa, con lealtà ma senza subalternità». All’Adnkronos aggiunge: «Troppe volte sono stata oggetto di attacchi sessisti vergognosi, nel silenzio e nell’indifferenza di quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne».

RIPRODUZIONE RISERVATA