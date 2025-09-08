Meloni: «Negli Usa a spese mie» 

Una «scelta privata trasformata in un'arma politica, tra insinuazioni su voli di Stato e incontri segreti. Tutto falso». Giorgia Meloni contrattacca dopo che un'interrogazione parlamentare del senatore di Italia viva, Enrico Borghi, ha sollevato il dubbio di un suo viaggio a New York a bordo di un aereo di Stato. Secca la replica: era un viaggio «in veste privata, un regalo di compleanno alla figlia Ginevra» a bordo di «voli di linea».

Il senatore di Iv aveva sottolineato lo «stupore» per la mancata partecipazione di Meloni a «diversi eventi di assoluta importanza, quali il Forum di Cernobbio, il Gp di Formula 1 a Monza e la camera ardente di Giorgio Armani». E le chiedeva di «chiarire se abbia partecipato a eventi istituzionali non resi pubblici a New York con un volo di Stato».

Tutto smentito: prima da Palazzo Chigi («Almeno una volta all'anno, il presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre, non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private»), preannunciando azioni legali «nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate». Poi dalla stessa Meloni: «Ho regalato a mia figlia un fine settimana insieme all'estero per il suo compleanno, viaggiando con voli di linea, come qualunque altra persona e come è normale che sia».

