Meloni-Musk, feeling da 1,5 miliardi? 

Palazzo Chigi smentisce: «Nessuna intesa firmata tra il Governo italiano e SpaceX per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari Starlink». Ma dopo le indiscrezioni di Bloomberg (secondo cui è «in fase avanzata» la trattativa per un accordo da 1,5 miliardi) e la sortita di Elon Musk («Siamo pronti»), esplode la polemica politica. Le opposizioni: «La premier chiarisca». Intanto Palazzo Chigi si ritrova con un’altra grana: Elisabetta Belloni ha presentato le dimissioni da direttrice dell’Intelligence mentre sono febbrili le trattative per riportare a casa Cecilia Sala.

l A pagina 7