Meloni media e sente Zelensky 

Roma. Europa e Stati Uniti devono svolgere un ruolo di mediatori fra Mosca e Kiev. È uno degli aspetti su cui ha insistito Giorgia Meloni, assieme al tedesco Friedrich Merz, nella call in cui Donald Trump ha raccontato gli esiti della telefonata con Vladimir Putin. L’idea di lasciar proseguire i negoziati solo a livello bilaterale fra Russia e Ucraina non convince Meloni, che avrebbe sottolineato come «qualcuno debba fare da giudice». La premier avrebbe anche chiesto a Trump se non si potesse raggiungere un cessate il fuoco per almeno due settimane prima dei colloqui. A Roma sono convinti che andrebbe esplorata la possibilità di portare le trattative in Vaticano, accogliendo con favore la disponibilità di Papa Leone XIV.

Nelle ultime ore la presidente del Consiglio è stata fra i leader con cui si è sentito Volodymyr Zelensky. «Come sempre, idee interessanti», ha detto il presidente ucraino, spiegando che con lei ha «anche discusso possibili piattaforme per i colloqui con i russi». L’obiettivo della premier ora è restare saldamente ai tavoli della crisi ucraina, dopo le tensioni, soprattutto con la Francia, sulle riunioni dei Volenterosi da cui è stata esclusa in alcune iniziative. Chi invece avrebbe provato a includere Meloni sarebbe stato Merz. Poi gli americani hanno auspicato che fosse inclusa nella call alla vigilia della telefonata Trump-Putin.

