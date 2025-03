Meloni “longeva” ma non le basta  

Con i suoi 886 giorni il governo Meloni supera in durata il Prodi I e ora punta quello di Matteo Renzi. La premier celebra il sorpasso in un video sui social, in cui formula l’ambizione quella di essere la prima presidente del Consiglio a concludere la legislatura con lo stesso esecutivo. E ribadisce: «La riforma del premierato che intanto procede in Parlamento io la considero fondamentale per l’Italia perché fa due cose essenziali: restituisce ai cittadini il pieno potere di scegliere da chi vogliono essere governati e garantisce che chi viene scelto abbia il tempo per realizzare il mandato che ha ricevuto. Così sarà finalmente possibile dare continuità alle strategie di lungo periodo e costruire un’Italia più forte, più autorevole, più competitiva. Non è una riforma che stiamo facendo per questo governo ma per i governi che verranno».

Ma Meloni, appunto, anche se con l’assetto istituzionale attuale punta a guidare la squadra fino a conclusione delle legislatura. Un traguardo sfuggito anche a Silvio Berlusconi, che tuttora detiene il primato del governo più longevo. Il suo secondo gabinetto, con i 1.409 giorni trascorsi dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, resta saldamente il più più longevo della Repubblica, anche se fu tormentato da una serie di cambi nei ministeri più importanti (a cominciare da Esteri, Interno e Tesoro). I dissidi interni alla maggioranza portarono non a un semplice rimpasto ma a un nuovo incarico da parte del presidente Ciampi e a un nuovo voto di fiducia: fu il Berlusconi III a concludere la legislatura. Dunque lo stesso premier ma non lo stesso governo. A Berlusconi spetta anche la seconda piazza con il suo quarto mandato, che iniziò l’8 maggio 2008 per concludersi il 12 novembre 2011, dopo 1.283 giorni. Il “generale spread” spinse il leader azzurro a dimettersi per lasciare il posto a Mario Monti. Sopra i mille giorni, al terzo posto, si attesta il primo governo Craxi, che durò dal 4 agosto 1983 al 27 giugno 1986. Sostenuto dal Pentapartito (Dc, Psi, Psdi, Pri e Pli), durò 1.058 giorni. Anch’esso fu seguito da un bis dello stesso Craxi (dal 1° agosto 1986 al 17 aprile 1987) che dopo otto mesi cedette il passo all’effimero Fanfani VI, un governo istituzionale sostenuto dalla Dc che guidò il Paese ad elezioni anticipate dopo tre mesi e 11 giorni. E Fanfani detiene ancora il record del governo più breve: alla sua prima esperienza a Palazzo Chigi rimase in carica dal 19 gennaio al 10 febbraio 1954, per un totale di appena 22 giorni, essendosi visto rifiutare la fiducia dal Parlamento.

