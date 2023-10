Meloni: «Lavoriamo a una de-escalation» 

Maputo. Giorgia Meloni tesse i contatti a livello internazionale dopo l’attacco di Hamas ad Israele. In questo quadro si inserisce una conversazione telefonica con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Un colloquio incentrato sulla necessità di dare «massima rilevanza» al lavoro per una «rapida de-escalation al fine di evitare un ulteriore allargamento del conflitto e sostenere gli sforzi in corso di mediazione per il rilascio degli ostaggi». Un concetto che la premier ha condiviso anche nel corso della telefonata con l’Emiro del Qatar Tamin Bin Hamad Al-Thani. Uno dei timori del governo italiano è che l’attacco di Hamas a Israele abbia ripercussioni anche sull’Africa e sul Mozambico, dove Meloni si recherà oggi in una missione incentrata sull’ energia che include anche una visita in Congo. Tutto in un giorno. Il programma è stato dimezzato, a causa della gravità della situazione in Israele. C’è un tema di sicurezza, e uno di sicurezza energetica. Anche perché il governo dell’Algeria, principale fonte di gas per l’Italia, ha preso posizione con Hamas.

Egitto

La ferma condanna delle violenze di Hamas ma anche la salvaguardia dei civili dalle bombe sulla Striscia di Gaza. Il lavoro per una de-escalation per scongiurare un allargamento del conflitto. E l’impegno per la liberazione degli ostaggi e la realizzazione di corridoi umanitari. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani vola in Egitto e trasforma quella che doveva essere una missione bilaterale in un endorsement alle iniziative dei Paesi arabi per evitare che la guerra tra Israele e Hamas si estenda a macchia d’olio mentre continuano a rincorrersi le indiscrezioni di una possibile mediazione del Cairo e del Qatar per la liberazione dei prigionieri, tra cui si teme ci siano tre italo-israeliani. La missione lampo del titolare della Farnesina è iniziata con un incontro con il segretario della Lega Araba, Ahmed Abdoul Gheit. A Gheit «ho chiesto la priorità assoluta di salvare la vita degli ostaggi in mano ad Hamas e ho insistito sui cittadini italiani con doppio passaporto che probabilmente sono tra gli ostaggi», ha detto Tajani. Nel pomeriggio, gli incontri col presidente e giziano Abdel Fattah Al Sisi e l’omologo Sameh Shoukry. L’Egitto «ha un ruolo importante per la de-escalation e sosterremo tutte le iniziative per una soluzione positiva degli ostaggi», ha sottolineato Tajani.

