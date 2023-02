Meloni, l’abbraccio con l’Ucraina 

Kiev. Vedere con i propri occhi. Chiusa in un cappotto forse un po' troppo leggero per il freddo e la pioggia leggera ma insistente, che accompagnano la sua prima visita, anfibi comodi ai piedi, Giorgia Meloni arriva a Kiev per capire «che cosa serve» davvero a un popolo che combatte «per difendere la sua libertà». E sullo sfondo, malgrado l’accoglienza affettuosa da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, c’è comunque la tensione per le parole pronunciate una decina di giorni fa da Silvio Berlusconi, un leader della maggioranza che sostiene il Governo e che, con le sue frasi, ha messo in imbarazzo la premier e il suo stesso partito.

Lo scambio con Zelensky

A creare l’incidente erano state le parole di Berlusconi: «Io a parlare con Zelensky? Se fossi stato il presidente del Consiglio non ci sarei mai andato. Non doveva attaccare il Donbass. Giudico molto negativamente il comportamento di Kiev, fossi in Biden offrirei un piano Marshall in cambio del cessate il fuoco». Zelensky tratta Meloni da amica, platealmente, ma la risposta non la fa mancare: «Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, mai siano arrivati con i carri armati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, non ha mai dovuto fare la valigia alle tre di notte per scappare e tutto questo grazie all'amore fraterno della Russia». Aggiunge il presidente ucraino: «Io auguro pace a tutte le famiglie italiane, anche a chi non ci sostiene, ma la nostra è una grande tragedia che va capita. Voglio che vengano qui a vedere con i propri occhi la scia di sangue che hanno lasciato». E Meloni l’ha fatto.

L’arrivo in zona di guerra

La premier scende dal treno alle 11, in ritardo di un paio d'ore sulla stretta tabella di marcia che la porterà prima a vedere quel che è rimasto degli orrori di Bucha, che ora orgogliosamente ha già iniziato la ricostruzione, e poi gli effetti dei bombardamenti di Irpin. Era l'inizio della guerra, quando Vladimir Putin pensava «che sarebbe durata pochi giorni, ma aveva sottovalutato la resistenza del popolo ucraino», dice Meloni in uno dei momenti pubblici di una visita lampo. La premier tarda a giungere a Kiev per l'incrocio con il convoglio americano di Joe Biden: all'aeroporto di Rzeszow la delegazione italiana attende più di un'ora il via libera per il decollo. Prima il presidente Usa, di rientro da Kiev, deve partire per Varsavia.