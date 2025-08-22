Meloni: «La Sardegna è stata dimenticata, pensano solo al Ponte» 

Senatore Marco Meloni (Pd), ci voleva Zaia per riaccendere il dibattito sull’Insularità?

«Mettiamo le cose in chiaro. Salvini sta dirottando quasi 15 miliardi di euro pubblici in Sicilia, per il Ponte sullo Stretto, pur con le note incertezze finanziarie e strutturali. Quanto a Zaia, farebbe bene a tacere. Sostiene di essere dispiaciuto perché la Sardegna si è opposta all’Autonomia differenziata come se non sapesse che così vengono sottratti alla Sardegna fondi dalla fiscalità generale. Non è un caso che in Sardegna la Lega stia scomparendo».

Al di là di questo cosa si può fare?

«Anzitutto il Governo non ha fatto assolutamente niente. Grazie al Pd ci sono una commissione bicamerale e un fondo, che però l’esecutivo non finanzia. Dei miei 8 disegni di legge sul tema, uno è l’asse portante della proposta dell’intera bicamerale. Non prevede risorse, ma che in ogni legge nazionale sia considerata la specificità insulare, con stanziamenti. Per le isole servono norme speciali su energia, continuità territoriale, istruzione e sanità».

Lei che cosa propone?

«Faccio un appello a tutti i parlamentari sardi: a settembre presentiamo una mozione unitaria, per impegnare il governo a dare gambe al principio di Insularità. Se ci mettiamo d'accordo, qualcosa portiamo a casa».

Sarebbe ora.

«Già l’approvazione della legge sul fattore insulare è un primo passo. Due settimane fa ho presentato una proposta sui farmaci innovativi, perché siano finanziati anche per le regioni speciali: è un esempio, ma ce ne sono altri. Dobbiamo intervenire anche perché i funzionari pubblici che lavorano qui vengano pagati di più; perché i concorsi pubblici si svolgano in Sardegna; per poter agire in maniera autonoma sul dimensionamento scolastico, su quanto paghiamo gli insegnanti che lavorano in territori periferici, per vincere lo spopolamento: tutte cose che le leggi nazionali al momento non ci consentono».

Di recente ha presentato una proposta di legge per impedire al Governo di mandare tutti i 41 bis in Sardegna .

«La legge sull'ordinamento penitenziario, come modificata nel 2002 sotto Berlusconi, all'articolo 41 bis prevede che quei detenuti siano mandati “preferibilmente in aree insulari”. Cioè in Sardegna, visto che la Sicilia è esclusa per evidenti ragioni di opportunità. Io chiedo al Parlamento di eliminare questa “preferenza” che rischia di creare enormi problemi di sicurezza alla nostra Isola, e al Governo di non mandarci i 92 detenuti di cui si parla. Su questo possiamo essere tutti d’accordo?»

Quindi il Governo deve muoversi: le compensazioni sono un diritto.

«Il Governo finora non ha fatto nulla, la Regione è dovuta ricorrere alla Consulta perché non ci trasferiscono quasi 2 miliardi di risorse pacificamente nostre, soldi dei sardi. Abbiamo diritto di sapere quali fondi e strumenti il Governo è disposto a impegnare per attuare il principio di insularità».

