Meloni: «La corsa deve restare qui» 

Olbia. «È andato tutto molto, un’edizione grandiosa e le nuove prove sono state uno spettacolo»: Giulio Pes di San Vittorio, presidente di Aci Sport Spa e Ac Sassari promuove spettacolo, presenze, pubblico del 22º Rally Italia Sardegna che va in archivio con il timore che possa anche essere l’ultimo, viste le ambizioni romane. «So che in questi giorni si discuterà rispetto al mantenimento della tappa italiana, non c’è mai nulla di scontato e dobbiamo batterci», ha chiarito Giuseppe Meloni, vice presidente della Regione. «Ma deve essere chiaro che deve svolgersi in Sardegna. Se qualcuno dovesse pensare di scipparci il Rally, se lo tolga dalla testa perché lotteremo in ogni modo. La Regione ha fatto la sua parte, ha stanziato ingenti risorse, incrementandole nel triennale rispetto al passato, adesso facciano la loro parte anche gli altri». Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, si è rivolto ad Andrea Abodi, presente al Ris: «Noi teniamo tantissimo al Ris e chiedo al ministro di adoperarsi, per quanto può, per lasciarlo in Sardegna». Abodi ha ascoltato: «Il Ris è un bene prezioso per questa comunità. Dovremo confrontarci, in squadra con Aci e con gli organizzatori del circuito mondiale, e troveremo una soluzione che rispetterà tutti». ( v.ch. )

