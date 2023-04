Meloni incontra Sunak  e firma un memorandum su cooperazione e difesa 

Londra. «Un grande successo». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla firma ieri a Londra del memorandum tra Italia e Gran Bretagna che era stato cercato da due governi ma sinora mai concluso. La premier ha parlato di «ottimo feeling» con il primo ministro Rishi Sunak, testimoniato dalle tre ore trascorse a parlare di tutto, a partire dai migranti.

Il documento

Il memorandum è una sorta di documento cornice suddiviso in numerosissimi punti e in 7 capitoli preceduti da una premessa sui valori condivisi: in particolare, riguarda un partenariato strategico fra Italia e Regno Unito per contenere l'immigrazione e favorire una svolta nella cooperazione internazionale contro i traffici illegali di esseri umani. E poi la difesa. Per la premier è «un risultato enorme». E lo stesso Sunak riconosce al governo, come dice nelle dichiarazioni a Downing street, una gestione dei conti oculata che «dà stabilità». Ai mercati, dice con orgoglio la premier, «si risponde coi fatti», e i fatti al momento dicono che «i nostri fondamentali vanno meglio di nazioni considerate più solide della nostra». Una stoccata a Bruxelles, che incalza perché Roma ratifichi il Mes e incassi una riforma del Patto che è sì «un passo avanti» ma ancora non tiene conto della proposta dell'Italia di «scorporare le spese strategiche dal rapporto deficit-Pil». Il bilaterale «è durato un'ora e mezza, c'è un ottimo feeling tra di noi, una voglia di lavorare insieme su molti fronti». Del premier britannico Meloni condivide appieno anche la linea sui migranti, anche l'idea di mandare in Ruanda i richiedenti asilo in attesa delle verifiche: «Noi dobbiamo fare i conti con il fatto che non possiamo accogliere tutti quelli che illegalmente arrivano da noi e quindi vanno cercate delle soluzioni».

Contestazioni

Con buona pace delle contestazioni, che la raggiungono davanti alla cancellata di Downing Street. Una ventina di attivisti gridavano «Meloni fascista»: «Ho chiesto al primo ministro britannico Sunak ma lui mi ha risposto qui c'è sempre qualcuno che protesta».