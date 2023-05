Meloni incassa la vittoria e incontra i sindacati Nel Pd è lite tra correnti 

Incassata la vittoria «storica» alle amministrative, ieri Giorgia Meloni ha incontrato i sindacati per discutere di tasse, lavoro e riforme. Nel Pd, intanto, si fanno i conti dopo il 5 a e a favore del centrodestra nei capoluoghi chiamati alle urne. E il presidente del M5S Giuseppe Conte entra in polemica con la segretaria Dem Elly Schlein che aveva invitato i pentastellati a condividere la responsabilità della costruzione del campo largo per battere il centrodestra. «Meloni non si batte con i campi larghi ma con una idea diversa di Paese», ha dichiarato l’ex premier.

Il vertice

Meno tasse soprattutto per chi guadagna poco. Lavoro stabile, soprattutto per le donne. Riforma delle pensioni, soprattutto per i giovani, per evitare «una bomba sociale» in futuro. E un osservatorio per tenere sotto controllo gli effetti dell'inflazione e calibrare al meglio gli interventi per proteggere potere d'acquisto e salari. Un piano di interventi, questo, che il governo intende portare avanti, se possibile, «insieme» alle parti sociali chiamate da Giorgia Meloni a mettere da parte i «pregiudizi» per una stagione di riforme, dal fisco alla Costituzione, contrassegnata dal dialogo «costruttivo», pur «nel rispetto delle differenze». La premier vuole attorno a sé mezzo governo per incontrare imprese e sindacati, dopo le frizioni per la chiamata dell'ultimo minuto a ridosso del Cdm del primo maggio. E dopo due mesi di mobilitazione che Cgil, Cisl e Uil rivendicano, anche se si dividono sugli esiti. Se Luigi Sbarra parla di un «nuovo inizio» nelle relazioni con l'esecutivo, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri restano diffidenti. Le risposte sono ancora «insufficienti» dice il leader Uil mentre il segretario generale di Corso d'Italia rilancia la mobilitazione (è già decisa una iniziativa in piazza a Roma con una ampia rete di associazioni laiche e cattoliche il 24 giugno) senza escludere alcuno strumento, nemmeno lo sciopero anche se non lo cita.

Dem e M5S

Il Pd cerca di metabolizzare la sconfitta. A poche ore dal voto, Elly Schlein ha convocato la segreteria, poi ha annullato il viaggio a Bruxelles. A ribollire è soprattutto la componente riformista del partito, quella che finora ha colto le occasioni per criticare la segretaria. Però, nello scambio che ha fatto più rumore, ci sono stati i lettiani. Che non hanno gradito un certo tipo di valutazione. Come quella del capogruppo al Senato, Francesco Boccia: «Ieri la Schlein si è assunta la responsabilità», ha detto, ma «sforziamoci di fare un'analisi onesta. Le amministrative dipendono dai candidati, dalle alleanze, dalla capacità dei candidati sindaci che ringrazio. Le alleanze sono state fatte dal gruppo dirigente precedente». Giuseppe Conte, intanto, rilancia l'azione del M5S. Ma «una riflessione sulle Amministrative, però, è inevitabile», fa notare qualche deputato. Che commenta con ironia: «Le elezioni sono andate benissimo, almeno dove non ci siamo presentati».