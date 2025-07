Meloni in Tunisia Oggi vola in Turchia 

Tunisi. Migranti e guerre. Sono queste le ragioni che spingono Giorgia Meloni ad organizzare due viaggi in sequenza: ieri per la Tunisia e oggi per la Turchia. Un’iniziativa non preannunciata, per confrontarsi prima con il presidente tunisino, Kais Saied, e poi con Recep Tayyip Erdoğan. Con Saied la premier discute del piano Mattei e di energia, ma sono i flussi migratori il cuore dell’incontro. Su questo fronte la collaborazione con Tunisi viene definita «eccellente», come dimostrano i dati dei relativi sbarchi in diminuzione, e pertanto va blindata, ribadendo «l’impegno comune a contrastare le reti criminali di trafficanti» e a «promuovere vie legali di migrazione». Un problema, semmai, sono gli arrivi in aumento dalla Libia, che trainano quel +9,15% di sbarchi complessivi al 31 luglio, rispetto allo stesso periodo del 2024. La stabilizzazione libica potrebbe finire tra gli argomenti al centro del faccia a faccia con Erdogan, leader considerato influente anche in Africa.

Intanto le opposizioni attaccano Meloni sul tema migratorio: «Va a stringere mani e accordi con Saied mentre una nave commerciale con a bordo 90 sopravvissuti di un naufragio in cui sono morti anche due bambini è bloccata da 50 ore in area di soccorso tunisina, con le autorità italiane e tunisine che si sono rifiutate di intervenire», punta il dito la segretaria del Pd Elly Schlein.

