Meloni in Senato gela Bruxelles e applaude l’impegno americano 

Con le «rappresaglie» sui dazi «tutti perdono». E il governo «sostiene lo sforzo avviato dal presidente Trump» per la pace in Ucraina. Giorgia Meloni prosegue su una linea apparentemente più vicina a quella di Washington che a quella di Bruxelles, condensando nel suo discorso al Senato tutti i dubbi sul ReArm Europe di Ursula von der Leyen, «un annuncio roboante - dice con un aggettivo più volte usato dai leghisti - rispetto alla realtà di quanto viene proposto». E boccia di nuovo la strategia dei “volenterosi”, «complessa, rischiosa e poco efficace», davanti a cui Roma non ha mai messo all’ordine del giorno l’invio di truppe in Ucraina. Meglio, ribadisce, estendere a Kiev le garanzie dell’articolo 5 della Nato, «una proposta su cui cresce il consenso».

Esulta l’uomo di Musk

Le comunicazioni della premier in vista del Consiglio europeo sigillano le crepe nella maggioranza, che fa sintesi in una risoluzione (approvata 109 voti favorevoli, 69 contrari e 4 astensioni) in cui “ReArm Europe” non compare mai. Chiedeva invece di cambiare il Piano “radicalmente” quella chiusa con non poca fatica del Pd, una delle cinque delle opposizioni. L’appuntamento a Palazzo Madama è preceduto da una telefonata di Matteo Salvini (impegnato all’estero) a Meloni, resa nota dagli staff, per smentire le ricostruzioni sulle tensioni di questi giorni. E sono seguite da un comunicato della Lega che promuove il discorso della presidente del Consiglio, «nella giusta direzione, fortemente auspicata da Salvini». In mezzo si registra anche il tweet entusiasta di Andrea Stroppa, il referente italiano di Elon Musk: la «vicinanza storica della Lega con il ministro Salvini e il ministro Giorgetti agli Usa è positiva per l’Italia».

Renzi punzecchia

C’è chi legge il discorso in Meloni in controluce prospettando a breve una visita alla Casa Bianca. Il primo dossier da affrontare con Trump sarebbe quello dei dazi. La premier predica «concretezza e pragmatismo», per «scongiurare una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né Stati Uniti né Europa». «Non dia retta a Salvini o sono dazi amari», la avvisa Matteo Renzi. «Tra Trump e l’Europa scelga l’Europa», la esorta il dem Francesco Boccia, accusandola di «ignorare i problemi» per provare a «tenere insieme la maggioranza». «E ci riesco anche», la risposta a distanza della premier. Gli unici due applausi bipartisan sono per il «saluto affettuoso» di Meloni al Papa, e per le parole su Sergio Mattarella dopo gli affondi di Mosca: «Con determinazione siamo al fianco del presidente, ogni qual volta che viene attaccato per la sola ragione di aver ricordato chi sono gli aggressori e chi gli aggrediti». Il leader di Iv prova a stanarla con cinque domande. La premier risponde solo alla prima: «Una manovra correttiva non è nei radar del governo». D’altronde per lei Renzi «getta ombre» per «vendere il suo libro». Nel ReArm, rimarca poi, «non ci sono nuove risorse, ma solo la possibilità di fare più deficit». E poiché «siamo gelosi dei risultati di bilancio», avvisa, l'Italia «valuterà con attenzione se attivare gli strumenti del Rearm» e intanto propone garanzie europee a sostegno degli investimenti privati. Ma su difesa e sicurezza vanno fatti passi avanti. Non si può «immaginare una garanzia di sicurezza duratura dividendo l’Europa e gli Stati Uniti», sottolinea ribadendo che va rafforzato il pilastro europeo nella Nato e che «un esercito Ue non è all’ordine del giorno».

Armistizio dem

Intanto, in casa Pd, nel braccio di ferro con la minoranza interna Schlein ha avuto la meglio, ottenendo che nel documento fosse scritto che occorre «una radicale revisione» del piano presentato da von der Leyen. Una formula che, come vuole la segretaria, critica aspramente il progetto della presidente della commissione Ue, senza però ignorare la posizione dell’area riformista, che lo considera comunque un primo passo. Resta poi in piedi il tema del «chiarimento politico» evocato da Schlein dopo la spaccatura del partito in Europa.

Malgrado la prova di unità sulla risoluzione e la crescita del numero dei contrari all’idea di un congresso, l’ipotesi di una conta non pare ancora del tutto archiviata. L’accordo sul documento sul riarmo Ue è stato trovato nel mattino, durante l’ennesima riunione del gruppo ristretto. E il clima si è rasserenato.

