Meloni in campo: «Iran fermati» 

Tel Aviv. Nella guerra psicologica tra Israele e Iran si moltiplicano le ipotesi su quale potrebbe essere la risposta all’omicidio di Haniyeh, sui tempi e le modalità. In un nuovo scenario rilanciato dai media americani Hezbollah appare sempre più orientato a colpire lo Stato ebraico indipendentemente dall’iniziativa di Teheran. Il movimento libanese, che vuole vendicare l’omicidio del comandante Fuad Shukr, secondo le previsioni israeliane si concentrerà sul nord e su Haifa. Dall’altra parte del confine quindi si resta in massima allerta, ma i nemici sono stati avvertiti: se colpiranno i civili la pagheranno cara. Nel frattempo il gabinetto di guerra ha deciso di riunirsi nel bunker, per la prima volta dopo l’attacco iraniano del 13 aprile per valutare gli scenari, compreso un raid preventivo. I preparativi iraniani per un attacco contro il nemico giurato, secondo una fonte militare americana ascoltata dalla Cnn, non sono stati ancora ultimati, e questo suggerisce che il regime non abbia ancora stabilito l’entità della rappresaglia. Al contrario Hezbollah si sta muovendo più velocemente, e data la vicinanza geografica con Israele potrebbe agire con poco o nessun preavviso, anche nei prossimi giorni.

I timori di una guerra regionale su ampia scala moltiplicano gli sforzi della diplomazia internazionale, a partire dagli Stati Uniti. Anche l’Italia è parte di questa iniziativa con la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani. Il capo del governo nelle ultime ore ha sentito il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, a cui ha sottolineato la necessità di scongiurare un allargamento del conflitto in corso a Gaza, anche con riferimento al Libano, invitando Teheran a evitare un’ulteriore escalation e a riaprire la via del dialogo. Il successore di Raisi, secondo l’opposizione al regime, sarebbe contrario ad attaccare e lo avrebbe detto alla Guida Suprema Ali Khamenei, ma il suo governo continua a rilanciare proclami minacciosi. Pur continuando a temporeggiare. Il ministro degli Esteri Ali Bagheri ha assicurato che i rappresentanti degli altri Paesi islamici, incontrati mercoledì in Arabia Saudita, hanno condannato Israele per l’omicidio Haniyeh. Channel 12 riporta poi uno sviluppo interessante da Gaza. Yahya Sinwar, il capo della Striscia promosso al rango di leader politico di Hamas, ha trasmesso un messaggio ai leader del gruppo fuori dall’enclave palestinese esortandoli a perseguire un cessate il fuoco con Israele senza aspettare che Teheran colpisca.

