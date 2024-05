Meloni: il premierato è di tutti 

Elly Schlein esorta i suoi senatori a «fare muro» contro il premierato «con i corpi e le voci», e lancia una manifestazione di piazza il 2 giugno. Così «dialogare è dura...», la liquida Giorgia Meloni, che intanto difende la sua riforma costituzionale di fronte a una platea di imprenditori, accademici, sportivi e artisti, spiegando che per lei questa strada rappresenta «un rischio» e «una occasione da cogliere per stare in pace con la coscienza». Perché, la premier ne è sicura, darà «stabilità», «eviterà al presidente della Repubblica il ruolo di supplente della politica» e «metterà fine alle sovrapposizioni». Un traguardo che vuole raggiungere anche a costo di andare al referendum: «L’ultima parola ce l’avranno gli italiani. Perché la Costituzione non è mia ma del popolo». E nel frattempo, spiega, servirà «una legge elettorale con le preferenze, che ricostruisca il rapporto eletto-elettore».

Cantanti e sportivi

Il produttore cinematografico Tarek Ben Ammar e Pietro Salini, ad di WeBuild, sono in prima fila. Arriva Pupo, a cui «piace un premier molto forte su cui puoi fare affidamento», mentre «i ribaltoni sono antipatici». Poi Amedeo Minghi, «stupito» dall’invito ma curioso, come Iva Zanicchi: «Anche io mi chiedo perché mi abbiano invitato, ma sono qui per capire. E c’è la Meloni, se c’è la Meloni tutti corriamo». Nella Sala della Regina si accomodano Michele Placido e Claudia Gerini («Avevo un’idea ma me ne sono fatta un’altra», dirà l’attrice alla fine). L’ex campione di nuoto azzurro Filippo Magnini prende posto accanto alla campionessa di scherma Elisa Di Francisca.

«Non mi spaventa»

L’evento, organizzato dalle Fondazioni Craxi e De Gasperi, non vede l’unanimità tra costituzionalisti che hanno studiato a fondo la riforma. Meloni prende appunti sui fogli del suo discorso. Anche quando Luciano Violante, decisamente contrario, suggerisce di riunire il Parlamento in seduta comune per la legge di bilancio, la fiducia o i decreti: «Pensiamo - aggiunge - cosa farebbero gli avversari se avessero una forma di questo genere fra le mani». «Mi sono interrogata molte volte su come gli avversari utilizzerebbero questa riforma. Non mi spaventa», replica la premier. Qusta riforma «spartiacque» non serve per il suo esecutivo, che «è solido e stabile», ma per evitare tracolli come quelli di Conte o Draghi. D’altra parte la Costituzione «è di tutti, la sua interpretazione non può privilegiare una sola cultura politica o un solo punto di vista». Poi un’apertura sul tema dell’eccessivo ricorso ai decreti: «Se i partiti vogliono porre la questione per rafforzare il ruolo dell’iniziativa legislativa del Parlamento, parliamone». In attesa di capire se ci sarà un confronto tv con Schlein prima delle Europee, il duello fra le due si infiamma proprio sul premierato. «Che pena le mistificazioni costanti di Meloni - contrattacca la segretaria dem - È inutile che mi attacchi, non ci spaventa, faremo opposizione con tutte le nostre forze, in Parlamento con le voci e nelle piazze portando i nostri corpi».

