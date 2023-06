Meloni, il bomber da dieci promozioni 

Budoni. Per vincere il campionato la soluzione è semplice: tesserare il bomber Giuseppe Meloni. Re dei marcatori, ha appena conquistato la Serie D col Budoni e da anni segna gol a ripetizione che si trasformano in punti pesanti per la classifica. In questa stagione ha realizzato 24 reti in campionato e 5 in coppa.

Francesco Loi, tecnico della Cos finita a metà classifica nell’ultimo campionato di Serie D, parla di lui come di «uno dei migliori goleador a livello nazionale. L’ho allenato a Muravera: in una stagione ha segnato 51 gol portando la squadra a vincere il campionato. Un grande giocatore, un’ottima persona, un professionista. Il suo unico difetto? Non viaggia in aereo».

Due domeniche fa Meloni ha segnato il gol valso ai galluresi il ritorno in Serie D. Tre anni fa ha fatto altrettanto col Carbonia. Complessivamente ha conquistato dieci promozioni tra la Sardegna e la penisola. Un eccellente giocatore con esperienze anche in C che, ovunque vada, conferma la sua fama di cecchino. Da ragazzo, nel 2009, rifiutò un’offerta del Cagliari avendo già dato la sua parola alla Spal: sarebbe potuto diventare un bomber anche tra i professionisti. Uno zingaro del calcio, ha giocato ovunque e ovunque ha segnato a raffica. Nato a Nuoro nel 1985, nella stagione 2015/2016 con la maglia del Fondi fu l’attaccante più prolifico d’Italia. Ha vinto un campionato di Serie C2, quattro consecutivi di Serie D e cinque di Eccellenza. Ieri Meloni ha anche ultimato il corso per allenatori svoltosi a Mamoiada: «Penso anche al futuro, per ora comunque voglio ancora giocare».

Nelle ultime stagioni ha trascinato, a suon di gol, Carbonia, Muravera e San Giorgio in Serie D.

«Col Muravera ho segnato cinquantuno reti tra campionato e Coppa Italia. A Carbonia sono arrivato a metà stagione e ho realizzato una decina di reti».

Che ricordo ha della stagione 2015/2016, quando è risultato l’attaccante più prolifico d’Italia con una media realizzativa di una rete ogni ora?

«Un’annata fantastica. Ne parlavano tutti. Era il mio quarto campionato di Serie D vinto di fila dopo quelli con Torres, Savoia e Akragas».

Qualche anno prima, nel 2009, esordì nei professionisti con la maglia della Spal dopo un’ottima annata con l’Arzachena, quando mise a segno 24 reti.

«Esperienza però durata poco. Il primo gol nei professionisti lo avevo segnato in coppa Italia contro il Como».

Perché dire no al Cagliari quando era un ragazzo?

«Il Cagliari giocava in A. Mi aveva chiamato Francesco Marroccu ma avevo un accordo con la Spal. Non tornai indietro avendo dato la mia parola. Io sono fatto così».

