Mille giorni alla guida del Paese. Giorgia Meloni li ha festeggiati partecipando (anche) al congresso della Cisl. «A me sembrano di più, ma è un tempo sufficiente per indicare il lavoro fatto. Sono rigida e so che bisogna fare di più e meglio. Ma quello che mi rende più orgogliosa», ha detto la premier, «è che in media, in ognuno di questi mille giorni, sono stati creati più di mille posti di lavoro».

