«Meloni ha respinto le mie dimissioni» 

Ha presentato le sue dimissioni alla premier, ma Giorgia Meloni le ha respinte, anche perché, assicura Gennaro Sangiuliano, «non sono ricattabile». Il ministro, emozionato, è andato in tv, al Tg1, si è scusato con le persone a lui care e coinvolte nella vicenda per poi confermare la sua versione dei fatti: nessun euro pubblico è stato speso per pagare le trasferte con Maria Rosaria Boccia. Ma la reazione dell’imprenditrice e influencer non si è fatta attendere.

La confessione

«Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico», dice il ministro sulla mancata nomina di Boccia a consigliera per i Grandi eventi. Per lei, aggiunge, «non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io». E dunque, «non sono ricattabile», ripete mostrando al direttore del tg, Gian Marco Chiocci, i suoi dati bancari e i biglietti del treno per Milano e quelli dell'aereo per Taormina, presi insieme a Boccia. «Sono stati pagati da me - precisa -, con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale. Mi pesa parlare di questo. È un rapporto personale affettivo». Per poi aggiungere, in lacrime: «Chiedo scusa a mia moglie, e alla premier Meloni per aver messo in imbarazzo il Governo».

Botta e risposta

Il chiarimento era necessario e atteso, anche da Boccia che poco prima della messa in onda annunciava di attendere il Tg1 con una confezione di pop corn: «Tutto arriva per chi sa aspettare». Certo, la prima reazione non è rassicurante: «Iniziamo a dire bugie» e ironizza, «su questo terreno non sono ricattabile». Ma c’è stato anche un prima, con la mancata consigliera per i Grandi eventi che ha rivelato di aver sentito il ministro. «Te l'ho detto ieri pomeriggio al telefono (martedì, ndr) e te lo ripeto questa mattina (ieri, ndr): sono pronta ad applaudirti se la smetti di storpiare la realtà per coprire gente che non merita i tuoi sani valori: lealtà, rispetto, responsabilità». Uno sfogo, questo, che è solo uno degli ultimi della prolifica attività social della influencer, che aspetta la notte per dire la sua, dopo aver chiarito con un messaggio a La7 di non voler «ricattare nessuno», ma di parlare solo per difendersi da «dichiarazioni inesatte» che l'hanno colpita nella sua «dignità».

Documenti online

Su Instagram Boccia ha pubblicato una serie di nuovi documenti a sostegno delle sue tesi. Si tratta dell'audio di una telefonata con un dirigente del ministero della Cultura in cui parla di contatti già presi con un componente della squadra alle dirette dipendenze del ministro, di cui fa nome e cognome, e di uno screenshot di una mail in cui le vengono forniti i loro contatti «per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale consigliera del ministro per i Grandi eventi». Poi mostra una mail della responsabile della segreteria del ministro, datata 15 luglio, con allegate le carte di imbarco sua, del ministro e di una terza persona. Infine pubblica l'intestazione della mail con programma e orari della consegna delle chiavi della città di Pompei del 23 luglio.

Non paga, con un altro post ha replicato al Fatto Quotidiano, che ieri in un articolo ha ipotizzato che la donna abbia ripreso dei video dall'interno di Montecitorio utilizzando degli occhiali “smart” in commercio, che contengono una piccola telecamera. «Nulla di illegale», si legge nel post, che di fatto conferma l’ipotesi. Si tratta di «Ray-Ban Stories: catturano foto, video e funzionano da auricolari. Quando ciò viene fatto si accende un piccolo led bianco disposto vicino alla lente destra». Il Comitato per la sicurezza della Camera ha già in programma di riunirsi per valutare il caso.

Reazioni politiche

Il centrodestra, per ora, continua a sostenere Sangiuliano. «Io mi fido dei colleghi con cui lavoro», dice Matteo Salvini (Lega). E Giovanni Donzelli (FdI): «La fiducia al ministro nessuno l’ha mai tolta». Ma il Guardasigilli, Carlo Nordio: «Quando si occupano posti di responsabilità, serve cautela». Angelo Bonelli (Verdi) annuncia invece la presentazione di un esposto, mentre il Pd chiede che «nelle sedi istituzionali Sangiuliano spieghi i dettagli di una vicenda che sta imbarazzando il Governo anche a livello internazionale». Per Matteo Renzi (Iv), il ministro «è diventato lo zimbello del paese». Sentenzia Elly Schlein, la leader dem: «Ormai non sembra più un Governo, ma una saga di Beautiful».

RIPRODUZIONE RISERVATA