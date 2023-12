Meloni ha le vertigini, la conferenza sarà il 4 

La conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata fissata per «il 4 gennaio alle 11, d’intesa con l’Ordine dei giornalisti», è l’annuncio dei suoi collaboratori da Palazzo Chigi. La premier, spiegano, è in fase di ripresa dopo un problema legato alla sindrome otolitica, il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Visitata dall’otorino, che ha effettuato una manovra di riposizionamento degli otoliti, è in via di miglioramento. Nei giorni scorsi ha accusato sintomi come nausea e vertigini che l’hanno costretta a letto e al buio, ma già ieri è riuscita ad alzarsi anche grazie al sostegno di un collare.

La sindrome è legata a piccolissime formazioni di ossalato di calcio, simili a sassolini, presenti sulle cellule che rivestono l’orecchio interno, cioè la parte dell’orecchio situato all’interno del timpano: sono gli otoliti e fanno parte del sistema che permette di mantenere l’equilibrio e di orientarsi nel movimento. Quando questo sistema viene alterato e gli otoliti si staccano, si genera il disturbo che ha colpito Giorgia Meloni e l’ha costretta a rinviare per la seconda volta la conferenza stampa di fine anno.

