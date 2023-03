Meloni-gol, Budoni salvo  

BUDONI 1

CARBONIA 1

Budoni (3-5-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Dominguez, Farris, Satta (23’ st Lancioni), Assoumani (18’ st Rossi), Ortenzi (1’ st Ndiaye), Meloni, Scioni, Santoro. In panchina Riccio, Diop, Steri, Zullo, Ortiz, D’Aleo. Allenatore Cerbone.

Carbonia (4-4-2) : Idrissi, F. Mastino, Serra, A. Mastino (10’ st Orrù), Hundt, Porcheddu, Pitzalis (10’ pt Dore), Isaia, Porru, Lambroni (10’ st Monteiro), Puscas. In panchina Kirby, Porcu, Deluna, Sartini, Fidanza, Fontana. Allenatore Mingioni.

Arbitro : D’Angelo di Trapani.

Reti : nel primo tempo 19’ Hundt; nel secondo tempo 47’ Meloni.

Note : calci d’angolo 6-2; ammoniti Satta, Meloni, Scioni, Santoro, Serra, Idrissi; recupero 1’pt-7’st.

BUDONI. Il Carbonia stoppa nuovamente la corsa del Budoni uscendo dal Comunale con lo stesso punteggio dell’andata: 1-1. Primo pareggio tra le mura amiche per l’undici allenato da Cerbone al termine di una gara assai scorbutica, soprattutto nel primo tempo quando, dopo un buon avvio per biancoazzurri, i minerari passano in vantaggio con Hundt e successivamente mettono in forte difficoltà la formazione di casa con rapide ripartenze che crea o non pochi brividi per la porta difesa da Faustico.

All’ultimo minuto

Nella ripresa il Budoni, nonostante le tante gare disputate nelle ultime due settimane, riesce a evitare la sconfitta al fotofinish grazie al solito Meloni che, come domenica scorsa al Santa Sofia, insacca a tempo scaduto. Sono i padroni di casa a partire meglio con le conclusioni di Ortenzi e Santoro. Ma è il Carbonia a passare a condurre con Hundt sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I padroni di casa reagiscono subito ma non trovano la via del gol. Anzi sono i minerari a sfiorare il raddoppio poco dopo la mezz’ora. Nella ripresa il Budoni si sbilancia in avanti alla ricerca del pareggio ma Hundt e Idrissi respingono le conclusioni. In pieno recupero la risolve il solito Giuseppe Meloni che insacca in rete per il definitivo 1 a 1.

