Meloni: garanzie Nato a Kiev Salvini attacca Von der Leyen 

ROMA. Per evitare una pace «fragile e temporanea» le garanzie di sicurezza per Kiev devono necessariamente passare per il contesto «dell'Alleanza atlantica». Niente soluzioni estemporanee, o invii di truppe fuori da questo contesto, è il messaggio che spedisce agli alleati europei Giorgia Meloni, anche perché, come dice in modo più ruvido il ministro della Difesa Guido Crosetto, «i contingenti non si inviano come si invia un fax».

Il no della Lega

L’orientamento del Governo resta comunque sostanzialmente europeista, anche se il vicepremier Matteo Salvini sceglie come al solito una linea diversa, contestando in radice l’ipotesi di un esercito comune: «Se l'Europa è quella che ha portato al collasso interi settori produttivi, l'ultima delle cose intelligenti fare è mettere in piedi una difesa comune. Sarebbe un disastro, visto che quello che tocca Bruxelles in tanti campi va a fallire. Preferisco degli Stati nazionali forti che investono». Dal leader leghista anche un attacco diretto alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: «Se mettessimo una come lei a capo di un esercito comune europeo, dura venti minuti e poi si arrende. Sono assolutamente contrario a un'ipotesi di questo tipo».

I leader europei

Tornando alla premier, il suo avvertimento (e ancora più esplicitamente del suo ministro della Difesa) è diretto certo a Keir Starmer, che Meloni incontrerà domenica a Londra, ma soprattutto al presidente francese Emmanuel Macron, che ai 27 ieri ha riassunto il senso del suo viaggio a Washington. La risposta europea va coordinata con l'azione americana, ripete da giorni Meloni: lo ha detto nella call voluta dal presidente del Consiglio Ue Antonio Costa e lo ha esplicitato anche nelle dichiarazioni congiunte con Ulf Kristersson.

Un nuovo incontro, quello con il primo ministro svedese, che prosegue sul filo dei temi affrontati nel vertice a 4 Nord-Sud in Lapponia prima di Natale. Sicurezza sia dei confini - e quindi grande sintonia sulle politiche migratorie e dei rimpatri -, sia declinata come difesa in un momento «di grandi sfide», come sottolinea il capo del governo di Stoccolma, che riconosce alla premier l'impegno per «conservare questo collegamento transatlantico più stretto possibile». Una strategia in cui rientrano anche incontri come quello con Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York e amico di Trump, e in cui potrebbe incastrarsi fra non molto anche un nuovo viaggio della premier a Washington.

Dubbi su Macron

Nella breve call con gli alleati europei, Meloni ha ribadito che secondo l'Italia l'invio di truppe europee in Ucraina è un'ipotesi «poco efficace e molto rischiosa». E che «molto più utile» sarebbe invece perseguire l'ipotesi di dare «concrete garanzie di sicurezza all'Ucraina». Per essere «certi che non accada di nuovo quanto visto in questi tre anni, e che le nazioni europee che si sentono minacciate possano sentirsi al sicuro», chiarisce accanto al suo omologo svedese.

Che l'attivismo - e la proposta - di Macron non fossero piaciute ai piani alti del Governo era cosa nota: lo rende chiaro Crosetto quando sui social punta il dito contro «i contingenti europei che vorrebbero mandare il presidente di una nazione comunitaria e quello di una nazione extracomunitaria». Per poi sottolineare che quando «si parla a nome dell'Europa bisognerebbe avere la creanza di confrontarsi».

