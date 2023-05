Meloni «fiera» del taglio del cuneo 

Fino a 7 punti percentuali di prelievo in meno per i redditi fino a 25mila euro, 6 punti per chi arriva a 35mila euro. Può arrivare a garantire «fino a 100 euro mensili di media» in più il rafforzamento del taglio del cuneo fiscale varato dal governo il primo maggio. Il «più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni», lo definisce Giorgia Meloni. Un’esagerazione secondo le opposizioni, che ricordano i 9-10 miliardi stanziati da Mario Draghi, gli oltre 9 del Bonus Renzi, aumentato poi dal governo Conte.

Il video sui social

L’intervento voluto dalla premier vale fra i 3,5 e i 4 miliardi, copre la seconda metà del 2023 ed è accompagnato dalla volontà dell’esecutivo di renderlo «strutturale». «È una scelta di cui vado profondamente fiera, davvero non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questo», ha sottolineato la premier nel video pubblicato sui social. «È un bonus per cinque mesi. Vale meno dei bonus dati dal governo Draghi», attacca il Pd. La priorità doveva essere il salario minimo, dice il leader M5S Giuseppe Conte che annuncia una manifestazione a giugno contro l’esecutivo. «Il governo sta mettendo delle toppe, ma serve una strategia. Non si può andare avanti a colpi di propaganda», taglia corto il segretario della Cgil Maurizio Landini. «Il taglio del cuneo è un segnale importante ma insufficiente. Va reso strutturale», chiede quello della Cisl, Luigi Sbarra.

Il flop sull’Iva

Ma per questo, come rivelato dalla ministra del Lavoro Marina Calderone, bisogna trovare altri 10 miliardi. Nel centrodestra si spera che rientri l’emergenza energetica e non servano altri interventi a sostegno di famiglie e imprese per le bollette. Gli extraprofitti sono un altro obiettivo visto che «il meccanismo basato sui flussi Iva non ha colto nel segno», come ammette il viceministro dell’Economia Maurizio Leo: su 11 miliardi attesi lo Stato ne ha incassati «solo 2,8». Nei mesi scorsi sono stati tassati gli extraprofitti delle compagnie energetiche, allo stato non si ipotizza di puntare su quelli delle banche (lievitati con il rialzo dei tassi). Leo però svela altri due obiettivi: ridurre le tasse sulle tredicesime «per mettere più soldi nelle tasche degli italiani nell’ultimo mese dell’anno» e «stabilizzare» la misura sui fringe benefit aziendali, prevista dal decreto per innalzare a 3 mila euro la soglia di esenzione.