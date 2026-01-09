VaiOnline
Venezuela.
10 gennaio 2026 alle 00:13

Meloni: fiduciosa per Trentini Nuove liberazioni nel week-end «Per i genitori è una tortura» 

VENEZIA Attesa e silenzio. A casa di Alberto Trentini al Lido di Venezia le tapparelle sono rimaste abbassate per tutto il giorno. Dopo la mossa del governo venezuelano e la scarcerazione giovedì dei primi due italiani – Luigi Gasperin e Biagio Pilieri – la tanto attesa notizia della liberazione del cooperante detenuto nel carcere “El Rodeo I” di Caracas e degli altri connazionali detenuti non è ancora arrivata.

In conferenza stampa la premier Giorgia Meloni si è detta «fiduciosa» per la liberazione del 46enne, assicurando che il governo italiano «si occupa della vicenda Trentini da 400 giorni» e che continuerà a farlo «mobilitando tutti i canali politici, diplomatici e di intelligence».

La promessa

«Non smetteremo - ha ribadito la premier - fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio». Non è un caso che Meloni abbia voluto evidenziare il "segnale" arrivato ieri da Caracas come un gesto che va «nel senso della pacificazione», ringraziando esplicitamente la «presidente Delcy Rodriguez» con la quale «si apre una nuova stagione di relazioni costruttive tra Roma e Caracas».

I contatti dunque proseguono, a livello di diplomazia e di intelligence, con l’obiettivo di riportare al più presto a casa il cooperante veneto e gli altri italiani detenuti.

Il silenzio

I segnali iniziali del nuovo corso sembrano positivi e segnare una discontinuità rispetto al regime Maduro, con il rilascio dei primi prigionieri politici, tra i quali due italiani. Ma ci vuole ancora tempo.

La conferma arriva anche dalla denuncia dell’Ong venezuelana "Giustizia, Incontro e Perdono" secondo la quale al momento sono solo dieci i detenuti liberati dalle carceri dopo l’annuncio del governo venezuelano. Stessa posizione dell’avvocato e difensore dei diritti umani Marino Alvarado: la «mancanza di trasparenza» da parte delle autorità venezuelane che «non hanno pubblicato ufficialmente un elenco delle persone che saranno liberate - sottolinea - costituisce un ulteriore maltrattamento delle famiglie».

Per chi è già fuori, come Pilleri, la situazione è diversa. Come ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo averlo sentito, il politico e giornalista di origini siciliane «è in buone condizioni ed è già assistito dalla nostra sede diplomatica a Caracas». Per Tajani la liberazione di Pilleri rappresenta «l’ennesima vittoria diplomatica dell’Italia».

Speranze accese

Oltre che per Trentini, le speranze restano accese anche per il commercialista torinese Mario Burlò, il cui legale Maurizio Basile si è limitato a dire oggi che «pare sia questione di ore». Detenuto anche lui dal novembre 2024, proprio questa mattina avrebbe dovuto partecipare in videocollegamento al processo in Italia in cui è imputato per associazione per delinquere finalizzata a reati fiscali.

Ma la rogatoria avviata dal Tribunale non ha avuto riscontro e il commercialista non c’era.

Attivisti contattati dall’Ansa stimano che il processo di rilascio sarà graduale e proseguirà anche nel fine settimana.

