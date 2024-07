Meloni esulta: uniti contro la sinistra 

La destra unita può essere vincente, anche in Francia. Anche se resistono tentativi di «demonizzare e di mettere all’angolo il popolo che non vota per le sinistre», che si vedono Oltralpe come in Italia. Nonostante abbia più volte ripetuto di non amare «chi entra a gamba tesa nelle elezioni dei Paesi alleati», e premettendo di «trattare sempre con rispetto le dinamiche politiche ed elettorali delle altre nazioni»,

Giorgia Meloni non nasconde la sua soddisfazione per l’esito del primo turno delle legislative francesi.

«Allarmismo folle»

Il voto potrebbe portare le destre al governo anche a Parigi, indebolendo Emmanuel Macron, mai amato dalla premier che si congratula con il Rassemblement National (e con «i suoi alleati» per la «netta affermazione» al primo turno delle legislative francesi. E se il suo vicepremier Antonio Tajani, più cauto, guarda alla «stabilità» di cui ha bisogno l’Europa e si dice pronto «a lavorare con qualsiasi governo sia scelto dai cittadini francesi», l’altro vice, Matteo Salvini, fa il tifo per la sua alleata a Bruxelles e bolla come «folle» l’allarme estremismo di fronte a un movimento «alternativo alla sinistra». Le parole del leghista per una volta sono molto simili a quelle della leader di FdI, che pure è a capo di un’altra famiglia della destra europea, quella dei Conservatori. Cioè un gruppo che potrebbero subire delle perdite se riuscisse a formarsi il nuovo gruppo dei “patrioti” ideato da Orban e benedetto da Salvini.

«Ottimismo»

Anche per il riassestamento delle eurodestre bisognerà aspettare i ballottaggi francesi - Id ha rinviato la costituzione del gruppo a lunedì - che incideranno, è la convinzione dei meloniani, anche sulla partita che la leader gioca a Bruxelles per la nuova Commissione. Nel mirino c’è sempre Macron, che con Olaf Scholz ha chiuso l’accordo sul bis di von der Leyen senza coinvolgere l’Italia: «L’incremento dei voti a destra, anche rispetto alle recenti elezioni europee, va anche letto come una sonora bocciatura delle scelte che, con arroganza, si stanno facendo in Europa», dice il capogruppo FdI alla Camera Tommaso Foti, mentre il copresidente del gruppo di Ecr Nicola Procaccini non cela «speranza e ottimismo» dopo la «grande affermazione dell’Unione tra Le Pen, Marechal e Ciotti».

Von der Leyen e i Verdi

Un concetto che riecheggia l’analisi che poco dopo farà Meloni, sottolineando che «per la prima volta il partito di Le Pen ha avuto degli alleati già dal primo turno e per la prima volta mi pare che anche i Républicain siano orientati a non partecipare al cosiddetto fronte repubblicano». Intanto si registra il primo incontro di von der Leyen con i Verdi, che hanno ribadito il loro «mai con Ecr», mentre Fi insiste sulla necessità di una apertura ai conservatori.

