Meloni elogia Musk e prepara la valigia per la festa di Trump 

Sull'agenda di Giorgia Meloni, per ora, il 20 gennaio c'è un invito. Alla Casa Bianca, per l'insediamento di Donald Trump che tornerà alla guida degli Stati Uniti. Un invito che non è ancora un impegno preso, né annullato. La premier deciderà nei prossimi giorni se partecipare. E nel frattempo, nell'ottica dei buoni rapporti da tenere e confermare oltreoceano, Meloni riserva ancora complimenti a Elon Musk. Lo fa in una lunga intervista al settimanale Sette. In un crescendo che, parlando del proprietario di X e Tesla, va da «un uomo geniale» a «una grande personalità del nostro tempo». Fino a «un innovatore straordinario e che ha sempre lo sguardo rivolto al futuro». E di sicuro «non un mostro» come lo dipinge la sinistra, solo perché «ha scelto il campo ritenuto sbagliato della barricata». Quindi sentenzia: «Io, da sempre, non ragiono così».

Parole che confermano la sintonia con il magnate americano voluto e acclamato l'anno scorso ad Atreju, la festa di FdI. E più volte immortalato in foto insieme alla premier, vicini e sorridenti. A domanda se sono amici, Meloni però glissa e preferisce la risposta più neutra: siamo «due persone che hanno un ottimo rapporto». Senza negare le differenze: «Ci sono cose su cui il nostro punto di vista è più simile, altre che ci vedono più distanti, ma questo non impedisce il confronto. Trovo naturale poter dialogare con lui».

Una stima e vicinanza che da tempo “contende” a Matteo Salvini. In una gara di elogi a cui anche stavolta il vicepremier leghista non si sottrae: «È un genio, un visionario che sta dando lavoro a centinaia di migliaia di persone». Da qui l'etichetta che Debora Serracchiani del Pd scaglia contro il ministro, definito «cameriere di un miliardario», altro che «difensore del nord» o «sovranista».

Tornando a Meloni, in vista dell'insediamento di Trump la premier ha accolto con piacere l'invito (personale) del tycoon e della figlia Ivanka. Sarebbe la prima premier italiana (e uno dei pochi capi di governo europei) presente a un evento che, al di là del valore istituzionale per quel Paese, avrebbe un significato politico più ampio. Segno di un ruolo che in prospettiva l'Italia potrebbe giocare nei rapporti tra Washington e Bruxelles, per favorire un dialogo al momento non facile.

Sul livello nazionale, e anticipando un po' la conferenza stampa d’inizio anno del 9 gennaio, Meloni traccia un bilancio dei primi due anni (abbondanti) al governo: «Tutto è perfettibile», ammette, ma esclude «pentimenti e rimpianti» e soprattutto di aver «mai fatto una scelta della quale dovermi vergognare». Altrettanto assertiva sul suo partito: togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d'Italia «non è mai stato all'ordine del giorno».

