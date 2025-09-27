Meloni e Schlein alla prova di forza 

Al voto è chiamato un milione e quattrocentomila cittadini o poco più. Ma il primo appuntamento della tornata elettorale d’autunno - oggi in Valle d’Aosta, oggi e domani nelle Marche - è sorvegliato specialissimo a Roma: una conferma del centrodestra o la riconquista da parte del centrosinistra nelle Marche, definite “l’Ohio d’Italia”, non avrebbero un impatto solamente locale, ma sui rapporti di forza fra le due coalizioni, al loro interno e pure all’interno dei partiti che le compongono.

“Effetto Gaza”

Dopo un’estate passata a battere palmo a palmo il territorio, sul governatore uscente e in cerca del bis Francesco Acquaroli e sullo sfidante Matteo Ricci è calato il silenzio elettorale. La campagna è stata intensa ed è stata definita «entusiasmante» da entrambe le parti. Il centrodestra è ottimista sulla rielezione per Acquaroli. Ma se il fedelissimo di Giorgia Meloni dovesse perdere, oltre che una battuta d’arresto per la premier sarebbe una duplice vittoria per Elly Schlein, che zittirebbe i malumori della minoranza interna dem e incasserebbe una prima, plastica dimostrazione che il mantra del «testardamente uniti» che predica in ogni occasione porta effettivamente risultati. E gli elettori di Ricci – ragionano gli strateghi del centrosinistra - dovrebbero ritrovarsi più «motivati» sulla scia delle proteste per Gaza, che che lui ha sposato annunciando come primo provvedimento in caso di successo il riconoscimento della Palestina.

I fondi Cipess

I sondaggi però, durante tutta la campagna elettorale, hanno dato quasi sempre sostanzialmente in vantaggio Acquaroli, che in queste settimane ha potuto contare sull’appoggio di tutto il governo, che soprattutto nell’ultimo mese ha presidiato le Marche portando in dote l’estensione della Zona economica speciale e lo sblocco di fondi Cipess per le Infrastrutture. Matteo Salvini, che si è trasferito lì per tutta l’ultima settimana di campagna, si è sgolato a ripetere che l’esecutivo ha investito 5 miliardi per ammodernare i collegamenti di una Regione che storicamente soffre di isolamento rispetto al resto d’Italia, nonostante la sua posizione al centro della Penisola. Il leader leghista è stato il più presente tra le colline marchigiane, anche per cercare di tirare la volata al suo partito, che 5 anni fa era il primo nel centrodestra, ma alle Europee aveva ceduto come ovunque lo scettro a FdI, pur mantenendosi un punto sopra Forza Italia.

Il dopo-Zaia

Anche le percentuali delle liste peseranno, all’interno del centrodestra che ancora deve decidere le candidature per le tre Regioni che chiuderanno la tornata a fine novembre, Puglia, Campania e soprattutto Veneto. Se le due del Sud sono date per perse, il territorio governato per 15 anni da Luca Zaia è di quelli sicuri per il centrodestra, che con una conferma di Acquaroli punta a un 3-3 che non sposta l’attuale equilibrio territoriale. Ma sia la Lega sia FdI rivendicano la candidatura alla presidenza, e i due partiti si sono punzecchiati per tutta l’estate in attesa che a decidere sia il tavolo nazionale che dovrebbe essere convocato in settimana.

