Meloni e Salvini, tensioni sul Mes 

Posticipare la discussione sul Mes in Parlamento a settembre. La strategia non può essere apertamente dichiarata, ma nella maggioranza è questa la linea che si cercherà di seguire nelle prossime settimane. A partire dalla conferenza dei capigruppo della Camera di mercoledì pomeriggio, quando il centrodestra proporrà di far slittare al prossimo mese l'approdo in Aula, previsto per il 30 giugno, sottolineando che la vigilia coinciderebbe con la trasferta di Giorgia Meloni a Bruxelles, e si rischierebbe di mettere in difficoltà il lavoro della premier.

Reciproci sospetti

A luglio, però, il calendario sarà ingolfato di decreti, ad agosto non si discutono materie non urgenti, e quindi ecco come si potrebbe scavallare l'estate rinviando uno degli scogli che più ha creato problemi alla tenuta del governo, tormentato anche dal caso Santanchè: la ministra del Turismo non ha modificato la sua agenda dopo le polemiche seguite alle inchieste sulle sue società. l'unico chiarimento per ora è quello avuto con Meloni, ma è chiaro che un'evoluzione dell'indagine potrebbe cambiare lo scenario e determinare scelte drastiche.

Insomma, il quadro è delicato. La tensione è altissima, dicono da più fronti del centrodestra. Ha lasciato scorie il giovedì di passione, con lo scontro sotterraneo fra la stessa Meloni e uno dei suoi vice, Matteo Salvini, con la seduta del Consiglio dei ministri poi limitata all'esame delle leggi regionali, senza la presenza della presidente del Consiglio. Se la riunione fosse andata in scena, si ragiona nella maggioranza, sarebbe stata lunga e ricca di scintille.

Il casus belli

Resta da capire quanto tempo servirà per far decantare la situazione, diventata decisamente spinosa dopo la lettera del capo di gabinetto del ministero dell’Economia, Stefano Varone, sulla ratifica del Mes. Prima o poi quell'atto arriverà, è la convinzione diffusa nel Governo, ma il percorso per giungere a un'inversione a U va gestito. FdI e Lega lo stanno facendo in maniera non del tutto allineata. Al partito della premier, che sta facendo i conti con la cruda realpolitik, serve tempo per inquadrare la ratifica in un contesto diverso. Serve una narrazione che cambi il quadro, il ragionamento ricorrente.

La Lega è di lotta e di governo dai tempi di Bossi, e anche ora è pronta alle barricate. «Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a Fondi stranieri - la linea di Salvini - e a soggetti stranieri anche perché 600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del Tesoro per più di 18 miliardi di euro». Un oltranzismo ben impersonato dal senatore Claudio Borghi, che promette di non votare «mai una cosa del genere», convinto che «altrettanto farà tutta la Lega, in coerenza con dodici anni di battaglie». Un atteggiamento stigmatizzato in ambienti di FdI, dove circola il sospetto che Salvini «non giochi di squadra» e stia mettendo «in difficoltà Giorgia».

Passaggio delicato

Tra l'altro, in un momento in cui a livello internazionale ha appena preso forma la tregua con Parigi e sono in gioco alcune partite decisive sul tavolo europeo, dalla finalizzazione dell'accordo sui migranti al Pnrr. Dall'iter dell'autonomia alle ultime nomine dei commissari di Inps e Inail, fino alla gestione della ricostruzione del post alluvione in Emilia Romagna, la lista degli snodi che hanno irritato la Lega non è breve. «Sono troppo famelici, anche sulle nomine», si sfoga un leghista di lungo corso, secondo cui è l'atteggiamento dell'azionista di maggioranza della coalizione a «esacerbare gli animi». Una situazione, allarga le braccia, «già vista anni fa con il Movimento 5 Stelle».

RIPRODUZIONE RISERVATA