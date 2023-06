Meloni e Macron, l’estate del disgelo 

D’ora in poi «faremo di più e meglio». All'Eliseo Emmanuel Macron accoglie Giorgia Meloni, alla sua prima visita a Parigi da premier. Le divergenze, ammette il presidente francese, ci sono state e ci saranno, ma i legami tra Italia e Francia sono forti, «una storia più profonda di noi». E gli «interessi delle nazioni», dice Meloni, vengono prima di tutto. Quindi è il momento di «collaborare» sui dossier – dal patto di stabilità alla Tunisia – su cui è più facile la «convergenza».

Cordialità

Di convergenze su sfide comuni parla pure l'Eliseo, anche se sull'Expo 2030 i francesi sostengono Riad e non Roma. Le distanze restano, la diffidenza pure. Ma i due leader entrano insieme nel salone Murat dell'Eliseo, decorato con vedute di Roma, si scambiano qualche sguardo mentre parlano, e poi lasciano a braccetto la sala per chiudersi nello studio del bilaterale.

Macron la osserva con attenzione mentre Meloni parla alla stampa prima del tanto atteso bilaterale formale. Accenna un segno di assenso quando la premier parla di Patto di stabilità e anche quando ripete che bisogna trovare alternative per porre fine alla «schiavitù del terzo millennio», con la lotta agli scafisti e la collaborazione coi paesi di partenza e transito dei migranti. Per garantire, dice lei, anche il «diritto a non migrare».

I temi sul tavolo

Macron accoglie la collega italiana nei giardini dell'Eliseo, poi le dichiarazioni alla stampa e un bilaterale che era previsto di un'ora e invece dura molto di più. Nelle intenzioni italiane si vuole mettere una pietra sopra gli scontri e le incomprensioni dei primi mesi. «Non è un nuovo inizio», minimizza la premier, i rapporti sono sempre stati concentrati «sui contenuti», anche perché la politica non è «una relazione tra ragazzini che litigano e fanno pace».

E «l'amicizia» tra Italia e Francia, dice Macron citando anche la recente visita di Mattarella, è quella «che mi interessa prima di tutto, perché permette di inserire i disaccordi in un quadro rispettoso». Sui migranti non si entra nel dettaglio ma le parole che i due usano sono simili, così come c’è sintonia sul sostegno a Kiev. E l'intesa si può trovare anche sul Patto di Stabilità, per fare asse contro il rigore di Berlino. Non si parla invece degli interessi di Vivendi in Italia e nemmeno di Tav, anche se gli sherpa, assicurano le indiscrezioni, stanno lavorando anche su questo.

RIPRODUZIONE RISERVATA