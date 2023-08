Meloni e le opposizioni, lite d’agosto 

Una settimana calda quella appena trascorsa, per il Governo di Giorgia Meloni e per le opposizioni, che si è chiusa con il vertice, non andato a buon fine, di venerdì scorso sul salario minimo: uno dei temi su cui la presidente del Consiglio tiene il punto. Prima di concedersi una breve visita in Albania con la famiglia, Meloni ribadisce le proprie convinzioni in un’intervista a “quotidiani unificati” (Corriere, Repubblica, La Stampa), che suscita ulteriori reazioni dalla minoranza parlamentare.

Il confronto

I temi centrali sono quelli degli ultimi giorni, a partire dal salario minimo e dalla tassa sugli extraprofitti delle banche. Meloni dice di non essere sorpresa dalla reazione della sinistra alla proposta di coinvolgere il Cnel sul tema dei salari, spiegando ai giornali che «l'opposizione vuole fare politica invece che affrontare davvero la questione». Quello che lei esclude è che si possa affrontare con «un singolo e generalizzato provvedimento sul salario minimo, una questione che esiste e che è quella delle basse paghe».

Dal Pd replica la responsabile Lavoro, Maria Cecilia Guerra: «La sensazione è che Meloni, che pure ci ha ascoltati, sia arrivata al tavolo con una risposta preconfezionata che, di fatto, serva solo a prendere tempo». A suo giudizio, su molti temi «il Governo non ha un'opinione. Perciò butta la palla in tribuna».

Si rinfocola la polemica anche sul tema della tassa sugli extraprofitti, di cui Meloni rivendica la scelta, spiegando che è stata una decisione presa da lei, senza coinvolgere i vicepremier Tajani e Salvini: «Certo che lo rifarei, è una iniziativa che ho voluto io. Non ho intenzione di colpire le banche, ma c'era una situazione di squilibrio». E sulla reazione di Antonio Tajani, che ha parlato di Consiglio dei ministri sulle banche da non ripetere, Meloni risponde: «Ha posto un problema di metodo, lo capisco. Ho coinvolto in minor misura la maggioranza perché la questione, diciamo così, non doveva girare troppo. Ad Antonio l'ho spiegato. Era una materia delicata, me ne assumo tutta la responsabilità».

La trasferta

Reglate così le questioni interne, Meloni è partita per una visita di poche ore in Albania, lasciando la masseria dove è ospite con la famiglia a Ceglie Messapica, in Puglia, per recarsi, con un traghetto di linea, a Valona. Con lei la figlia ed il compagno. Ad attenderla al molo il premier albanese Edi Rama che poi l’ha accompagnata nella sua residenza estiva sul mare, per una visita privata che dovrebbe concludersi con un rientro in masseria già oggi.

In queste poche ore, relax e cena con il primo ministro albanese ma anche qualche spunto di conversazione informale sui temi caldi dell'energia e dei rapporti tra Ue e paesi dell'area balcanica. La visita ferragostana del capo del Governo italiano viene annunciata anche dai media albanesi con un particolare in più - tutto da verificare - sulla durata del suo soggiorno: due o tre giorni. Nel dare ampio spazio alla visita, i media del Paese delle aquile spiegano che Meloni ha accettato l'invito lanciato da Rama nei giorni scorsi a recarsi sul litorale albanese preso questa estate d'assalto da circa «500.000 italiani».

«Anche Giorgia Meloni farà un po' di ferie in Albania», aveva detto Edi Rama al Foglio qualche giorno fa dopo averla invitata, insieme alla sua famiglia, a trascorrere qualche giorno nel suo Paese. La premier allora rispose che avrebbe fatto di tutto per passare a salutare il primo ministro di Tirana. E, alla fine,così è stato. La presidente del Consiglio ha sempre rimarcato il rapporto particolare che si è creato tra Italia e Albania e la sempre più stretta collaborazione tra Roma e i paesi dell'area balcanica.

A tutto ciò si aggiunge l'amicizia personale con il leader albanese. È di qualche giorno fa una sua dichiarazione su Instagram in cui - scrivendo in italiano - faceva il parallelismo tra gli sbarchi degli albanesi in Italia nel 1991 e l'arrivo, nel 2023, di migliaia di italiani sulle coste del Paese balcanico. Ma al netto della formula quasi personale della trasferta sulle coste albanesi, tra i due leader, azzardano fonti diplomatiche, ci potrebbe essere anche un momento di approfondimento sui rapporti bilaterali. Sul tappeto, tra i diversi punti la questione del gasdotto sottomarino adriatico, l'ipotesi della costruzione di una centrale nucleare in territorio albanese e la valutazione del boom turistico che ha portato quest’estate centinaia di migliaia di italiani a varcare il Mare Adriatico.

