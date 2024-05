Meloni e la doppia strategia, da Von der Leyen fino a Le Pen 

Capo di governo e di partito. Giorgia Meloni gestisce all’insegna dell’equilibrismo la strategia per le Europee dell’8-9 giugno. FdI, Forza Italia e Lega proclamano un unico obiettivo, replicare il modello italiano in Ue, ma ognuno con uno schema diverso. Matteo Salvini è alleato ai tedeschi di Afd e detesta i liberali di Macron. Antonio Tajani spera in un asse popolari-liberali-conservatori ed esclude «qualsiasi dialogo» con Afd e in generale con Identità e democrazia, la famiglia europea della Lega che comprende anche il Rassemblement National di Marine Le Pen. A sua volta Meloni tiene le distanze da Afd, evita di nominare Macron e dice di puntare a una maggioranza con «i partiti di centrodestra». In questa strana campagna elettorale affondi e distinguo tra colleghi di governo non sono molti meno che con i rivali, al netto di quanto sarebbe potuto accadere nel confronto tv con Elly Schlein stoppato dall'Agcom («Mi dispiace, è un’occasione persa. Sarebbe stato un modo per capire bene cosa cambia se vince un modello o se vince l’altro. Ha dato fastidio a qualcuno, ne prendo atto», ha commentato la premier).

Meloni punta a estromettere la sinistra dalla maggioranza Ue. Come leader di FdI punta ad allargare il consenso di Ecr (si profila un testa a testa coi liberali di Renew e con Id come terzo gruppo) senza chiudere a Le Pen. Da capo del governo però dovrà gestire le trattative per il presidente della Commissione. Nelle ultime settimane ha più volte criticato Bruxelles: «Sappiamo come dobbiamo cucinare gli insetti ma non abbiamo una politica estera, di difesa, di controllo delle nostre catene d’approvvigionamento». Però non è colpa di von der Leyen, ha precisato nelle scorse ore, ma della sua maggioranza «innaturale con popolari, socialisti e liberali».

