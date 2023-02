Meloni e il piano Fratelli d’Europa 

Il bersaglio di Giorgia Meloni non è solo Emmanuel Macron, reo di aver invitato Volymyr Zelensky a un incontro all’Eliseo che ha incluso solo il cancelliere tedesco Olaf Scholz. La premier italiana nel mirino ha un sistema di alleanze europee consolidate, che vuole scardinare dal punto di vista politico.

L’asse franco-tedesco

L’obiettivo di lungo periodo sono le Europee del 2024. E soprattutto il rovesciamento di quell’asse tra Popolari e Socialisti che da diversi anni domina non solo nell’Eurocamera ma anche in Commissione. Un asse che, trasposto nel Consiglio europeo, ha avuto sempre Francia e Germania come principali interpreti. I rapporti tra Roma e Parigi difficilmente torneranno ai livelli del governo guidato da Mario Draghi. Macron ha sbagliato «politicamente», ha spiegato la premier, lasciando fuori non solo l’Italia ma tutti gli altri 25 Paesi membri dal faccia a faccia col presidente ucraino. È una delle chiavi della sua strategia per superare lo status quo. Ma la partita resta difficilissima, anche perché molto non dipenderà da lei. C’è innanzitutto da testare l’atteggiamento del Ppe.

L’incognita polacca

Negli ultimi mesi il capogruppo all’Eurocamera Manfred Weber ha mostrato più di un’apertura ai Conservatori e Riformisti. L’idea di un rassemblement che includa centrodestra e destra sovranista ma filo-ucraina piace a una buona fetta dei popolari. Ai partiti dell’Europa dell’Est, soprattutto, che nel gruppo hanno aumentato la loro influenza. Con un’unica eccezione: i polacchi di Piattaforma Civica guidati da Donald Tusk, i peggiori nemici dei più stretto alleato di Fratelli d’Italia, il Pis di Mateusz Morawiecki. In autunno si confronteranno alle elezioni polacche e l’esito sarà decisivo per il futuro politico dei meloniani in Europa. L'altra variabile è Roberta Metsola. La presidente dell’Eurocamera è stata votata da una maggioranza diversa da quella di Ursula von der Leyen, visto che a differenza della presidente della Commissione ha avuto anche l’appoggio dei Conservatori. E la maltese, spiegano fonti del Pe, piace anche alla Lega. In tanti la vedono come sfidante di Ursula von der Leyen alla testa della Commissione: la prima spinta dalla politica, la seconda da diplomazia e cancellerie.