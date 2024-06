Meloni: «È il Pd che non rispetta il Colle» 

Restano accesi i toni della campagna elettorale a pochi giorni dal fischio finale. Con la polemica sul 2 giugno che rimane al centro delle schermaglie tra i partiti. All'indomani degli attacchi sferrati dalla Lega al presidente della Repubblica, la premier Giorgia Meloni rompe il silenzio. «Manca di rispetto a Mattarella chi lo vuole tirare nelle beghe della politica», scandisce la premier. Parole rivolte agli avversari e al Pd, che nel giorno della Festa della Repubblica era sceso in piazza contro il Premierato e in difesa del ruolo del Colle.

La reazione

Proprio la riforma del Premierato, per Meloni, «è al fondo delle strategia in cui si raccontano presunte divergenze tra il governo» e il Colle. Strategia con cui «partiti deboli continuano a trincerarsi dietro il ruolo del capo dello Stato». Da una parte, Meloni attacca il centrosinistra tenendo alto il livello dello scontro. Dall'altra, prova però a placare la bufera in corso sulla Lega dopo i commenti del senatore Claudio Borghi e del leader Matteo Salvini su Mattarella e sulla sovranità europea. «Sono stata contenta - precisa la premier - che Salvini abbia chiarito». Che lo scontro fosse da evitare, lo riconosce anche Ignazio La Russa. «Quella di Borghi è stata un'uscita inopportuna», ha commentato il presidente del Senato. E Salvini, dopo aver frenato già il 2 giugno, minimizza. «Nessuna polemica con Mattarella».

Il caso

Ma Borghi, che aveva evocato le dimissioni del capo dello Stato, non sfuma il suo attacco. Conferma quanto detto in occasione della Festa della Repubblica e continua la sua difesa della "sovranità italiana". «Abbiamo ceduto e male un pezzo di sovranità all'Ue, ma nella Carta non si parla di cessione - insiste - semmai di limitazioni». Nessun passo di lato, dunque. Nemmeno da parte del generale Roberto Vannacci. «Il ruolo del Capo dello Stato è quello di garantire la Costituzione, l'espressione di linee e pareri politici spetta al governo e al Parlamento». Il generale, in un nuovo post, torna a evocare la Decima Mas, unità militare fascista. Intanto, nuovo nodo nella Lega. Voci danno vicino a un ruolo da commissario Giancarlo Giorgetti, ma lui nega: «Ho del lavoro da fare, non vado a Bruxelles»

