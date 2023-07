Meloni e il patto di Roma: «Uniti contro i trafficanti»  

«L'immigrazione illegale di massa danneggia tutti», non solo i Paesi d'arrivo, per questo «serve un impegno comune e più collaborazione per contrastare la rete dei trafficanti». Un obiettivo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni vuole raggiungere con un dialogo che sia «paritario» tra Europa e Mediterraneo allargato, e «non predatorio» con i Paesi di provenienza dei migranti. Questo il monito con cui Meloni ha aperto la Conferenza su sviluppo e migrazioni che la presidente considera «l'inizio di un percorso che ci piace chiamare “processo di Roma”».

Il ruolo dell'Italia, così come questa conferenza, «non è un'idea astratta», rivendica la premier forse rispondendo alle opposizioni, ma senza collaborazione non si va lontano. L'evento segna così il primo passo di quel Piano Mattei che l'Italia illustrerà a novembre in occasione della Conferenza Italia-Africa e ha visto tra gli ospiti i leader di quasi tutti gli Stati della sponda sud del Mediterraneo allargato, del Medio Oriente e del Golfo, gli Stati europei di primo approdo e alcuni partner del Sahel e del Corno d’Africa, i vertici delle istituzioni delle istituzioni finanziarie internazionali e quelli dell’Ue.

Ci sono il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dalla quale sono arrivate parole di sostegno alla premier italiana. Von der Leyen, che Meloni ha ringraziato per «il lavoro incessante», ha ribadito la necessità di «reprimere i trafficanti e distruggere il loro cinico modello di business». Per la presidente della Commissione è necessario «unire le forze», l'apertura di nuovi percorsi legali può «creare un'alternativa reale e sicura ai pericolosi viaggi in mare». Traversate che spesso si trasformano in viaggi della morte per chi le intraprende. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani promette che la Conferenza di ieri alla Farnesina sarà un primo passo anche in questa direzione, perché «Roma è sempre stata e vuole essere un crocevia tra popoli che vogliono costruire insieme una nuova stagione e «non vogliamo che il Mediterraneo sia un cimitero di persone che lasciano le proprie abitazioni».

