Meloni e i migranti:  «Rispetto i ruoli  ma andrò avanti» 

Il botta e risposta fra Elon Musk e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non l'ha citato, ma dello stop dei giudici ai migranti in Albania la premier ha parlato. Dal palco di Perugia per la chiusura della campagna elettorale in Umbria, Giorgia Meloni ha ribadito la sua posizione: «Tengo al rispetto dei ruoli e a fare tutto il possibile per fermare l'immigrazione irregolare, piaccia o non piaccia alla sinistra. Sono «irragionevoli alcune decisioni di una parte della magistratura». Poi, l'acqua sul fuoco: «Non perseguo alcuno scontro con la magistratura, ho rispetto per le istituzioni ma devo poter fare il mio lavoro e mantenere l'impegno assunto con il popolo italiano. Bisognerebbe darci tutti una mano. Il governo sbaglia? Interpreta male qualcosa? Ok, diamoci una mano. Bisogna correggere, non impedire».

Dallo stesso palco, il vicepremier Matteo Salvini aveva già liquidato la questione: «Non abbiamo tempo da perdere per scontrarci o polemizzare, noi facciamo il nostro e sarebbe bene se ognuno facesse il suo. Rimandare a casa i delinquenti stranieri è un dovere di ogni governo e conto che ogni giudice ci permetta di fare quello che è dovere fare».

La politica nazionale si è imposta nelle ultime ore di campagna elettorale per le Regionali, principalmente sul campo umbro, il più incerto. Il centrodestra ha replicato a Perugia la coreografia di pochi giorni fa a Bologna, con tutti i leader insieme sul palco: Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. D'altronde, la sfida per la guida dell’Umbria fra la candidata di centrodestra Donatella Tesei e quella di centrosinistra Stefania Proietti è sul filo di lana. Serve un di più.

Per il centrosinistra, invece, nessun comizio tutti insieme. Anche se Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli alla fine sono riusciti a trovare un appuntamento comune: il presidio all’ospedale Santa Maria di Terni. La difesa della sanità pubblica è un tema che unisce le opposizioni.

