Meloni e Collaro tornano in libertà 

Rocco Meloni, 71 anni, e Gianni Collaro (47) sono uomini liberi. Sul vicepresidente del Consorzio industriale si è espresso il Tribunale del Riesame di Cagliari che ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Manuela Anzani. Il presidente del collegio, Lucia Perra (a latere Luisa Rosetti e Federico Loche), ha accolto l’istanza difensiva dell’avvocato Roberto Sorcinelli, che ha puntato sull’estraneità dell’imprenditore in qualità di prestanome, come ipotizzato nell’impianto accusatorio, nell’acquisto all’asta dell’immobile di via Ponza, sostenendo che il gruppo aziendale della famiglia Meloni-Lara avesse concluso l’operazione attraverso risorse proprie. Il collegio depositerà le motivazioni della sentenza entro 45 giorni.

La decisione

Per il pm di Cagliari, Giangiacomo Pilia, Rocco Meloni era colui che si è prestato all’operazione immobiliare in veste di prestanome. Di avviso opposto il Riesame che ha annullato l’ordinanza di arresto per l’imprenditore originario di Seui, il cui gruppo aziendale ha un fatturato medio annuo di 1,5 milioni di euro. Sull’aspetto finanziario si è concentrata la difesa di Meloni, che davanti al collegio giudicante ha spiegato come tutte le risorse finanziarie utilizzate dalla Mero Immobiliare, società che ha acquisito l’immobile per 570 mila euro, fossero proprie e in parte derivanti da un mutuo concesso da Banca Intesa per completare l’operazione.

«Ero sicuro che il Tribunale del Riesame avrebbe accolto la nostra istanza - ha detto l’avvocato Sorcinelli - ho sempre nutrito la massima fiducia. Rocco Meloni non è mai stato il prestanome di nessuno: lo dimostrano la storia e la solidità del suo gruppo, ben noto in Ogliastra. La decisione del Tribunale è importante soprattutto perché restituisce fiducia a chi fa impresa e rischia in prima persona, specie di fronte a situazioni difficili come quella che ha dovuto affrontare Meloni».

Il maresciallo

All’esito dell’interrogatorio di garanzia, il gip del Tribunale di Cagliari, Giorgio Altieri, accogliendo le istanze dei difensori del maresciallo dei carabinieri Gianni Collaro, Vito Cofano e Paolo Pilia, ha revocato gli arresti domiciliari, ritenendo insussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed evidenziando la correttezza e la legittimità dell’operato del sottufficiale, all’epoca dei fatti comandante della stazione di Arzana, al quale il pm contesta l’utilizzo abusivo dello Sdi, il sistema informatico in dotazione alle forze dell’ordine.

