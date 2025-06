Meloni: «È allerta permanente» 

La polveriera Medioriente preoccupa le cancellerie di mezzo mondo e i contatti febbrili stanno vedendo impegnata pure Giorgia Meloni che ieri ha sentito diversi partner, a partire da Donald Trump. In serata, la presidente del Consiglio ha avuto una conversazione con il primo ministro di Israele Benjamin Netanyahu. Meloni ha condiviso la necessità di assicurare che l’Iran non possa in alcun caso dotarsi dell’arma nucleare, auspicando al contempo che gli sforzi condotti dagli Stati Uniti per giungere a un accordo possano ancora avere successo. Ha infine ribadito l’urgenza di garantire l’accesso dell’assistenza umanitaria alla popolazione civile di Gaza.

Prima mossa

Meloni ha subito riunito Governo e Servizi per fare un punto della situazione dopo l’offensiva israeliana. La premier ha parlato coi ministri e poi con la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. «Diplomazia» e «de-escalation» sono le parole ripetute da Roma che registra «preoccupazione» per i resoconti dell'Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, secondo cui l'Iran ha violato il Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari. Ora il Governo italiano auspica la ripresa dei negoziati, ospitati anche a Roma, per arrivare a un accordo.

Massima allerta

I vari scenari del conflitto sono stati analizzati in un’ora circa di video conferenza presieduta da Meloni e che ha coinvolto i due vicepremier Tajani e Salvini. Presenti poi i ministri Piantedosi, Crosetto e Giorgetti, ma anche i sottosegretari alla presidenza Fazzolari e Mantovano, insieme ai vertici dei Servizi. Tutti collegati da remoto, anche la premier che non ha lavorato da Palazzo Chigi, vista l’imminente partenza per il G7 in Canada. Meloni ha fatto sapere che il «coordinamento è convocato in modo permanente», per essere pronti ad adottare «in ogni momento» le misure che si dovessero rendere «necessarie». La massima allerta sia per gli obiettivi già giudicati sensibili, sia per il potenziale aumento di cyberattacchi che già si erano intensificati dopo la guerra in Ucraina e la crisi di Gaza. Altro elemento da monitorare è quello dei dissidenti iraniani, poco presenti in Italia rispetto ad altri Paesi europei, ma sui quali si potrebbero concentrare azioni di ritorsione se l'azione israeliana dovesse puntare anche a «rovesciare» il regime di Khamenei. Per gli italiani in Iran non ci sono «particolari preoccupazioni».

