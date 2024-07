Meloni, dopo la Cina le tensioni romane 

Pechino-Parigi-Roma. Giorgia Meloni, lasciata la Cina, atterrerà nella Capitale francese per le Olimpiadi, prima di tornare a casa. Chissà, un modo per ritardare il ritorno alla quotidianità politica, fatto sempre di più di tensioni. I faldoni made in Italy che attendono l’inquilina di Palazzo Chigi non sono pochi.

Via Teulada

La partita più complicata riguarda le nomine Rai. «Difficile ma non impossibile», dice un senatore della maggioranza a chi gli chiede se si possa arrivare a un nuovo Cda entro l'estate. I tempi «sono molto stretti», si osserva, visto che manca l’intesa tra Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. In questo senso, gli occhi sono puntati sull'incontro in programma entro lunedì tra la stessa Meloni e i due vicepremier alleati, Antonio Tajani e Matteo Salvini. A impensierire di più l’entourage della premier è il braccio di ferro con il Carroccio, che non molla la presa sul direttore generale.

L’onda lunga

Per questo la Conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama non è stata risolutiva. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ci ha provato, proponendo di calendarizzare il voto sul Cda nei lavoro dell’Aula. Ma «il Pd si è opposto» e la Lega ha chiesto «altro tempo per riflettere», ha raccontato Maurizio Gasparri, che a Palazzo Madama guida gli azzurri. Lunedì si farà un analogo tentativo, con l'obiettivo di fissare in extremis una data che metta d’accordo tutti. Peraltro: due componenti li decide il Senato, altrettanti la Camera e Palazzo Chigi. Poi, il Cda si deve riunire per eleggere il proprio amministratore delegato e indicare il presidente, su cui la Commissione di vigilanza dovrà esprimersi con una maggioranza di due terzi. Il tutto, con il Parlamento che vorrebbe chiudere i battenti per la pausa estiva entro il 7 agosto. In Rai, FdI vorrebbe Simona Agnes alla presidenza e Giampaolo Rossi come Ad. Alla Lega toccherebbe un consigliere. Ma il partito di Salvini insiste per indicare il direttore generale e si fanno anche i nomi, tra gli altri, di Marco Cunsolo, attuale direttore della produzione, e di Maurizio Fattaccio, a capo di Rai Pubblicità.

Il ritorno

Dalla Cina, intanto, Meloni torna in Italia con una serie di buoni propositi, dopo cinque giorni di visita, la missione più lunga da quando è arrivata a Palazzo Chigi e di certo una delle più delicate. C'erano da tutelare le migliaia di imprese che con il Dragone fanno affari da anni. Anche per questo Meloni ha fatto tappa a Shanghai, che sulla bilancia commerciale del mercato cinese pesa «il 20 per cento dell'interscambio» ed è il principale «canale per importare beni dall'Italia». La presidente ha lasciato il Paese asiatico con la volontà di «rafforzare la cooperazione», anche proponendosi come mediatrice tra la Cina e l’Ue di Ursula von der Leyen. Ora toccherà ai ministri italiani riempire di contenuto il Piano triennale di collaborazione, alternativo alla Via della Seta. Tutto questo a settecento dalla morte di Marco Polo.

