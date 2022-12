Meloni doma il ghilarza 

Budoni 2

Ghilarza 0

Budoni (3-4-1-2) : Faustico, Caparros, Raimo, Greco (30’ st Steri), Farris, Satta (44’ st De Goicoechea), Assoumani, Scioni (22’ st Ortenzi), Meloni, Santoro (39’ st Diop), Ndiaye (27’ st Lancioni). In panchina Riccio, Lamacchia, Rossi, Diaw. Allenatore Cerbone.

Ghilarza (4-4-2) : Mereu, Laconi, Aru (44’ st Trogu), Dessolis, Chergia (29’ st Zappino), Cossu (9’ st Melis), Atzei, Corda, Rancez, Orro (9’ st Fantasia), Caddeo. In panchina Matzuzi, F. Orrù, Oppo, N. Orrù, Mele. Allenatore Cirinà.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 3’ pt e 6’ st Meloni.

Note : angoli 6-3; ammoniti Greco, Raimo, Aru, tecnico Cirinà, Laconi, Ortenzi, Mereu; recupero 2’ pt – 5’ st.

BUDONI. Un ostico e combattivo Ghilarza deve arrendersi al Budoni, che grazie ai gol di Giuseppe Meloni – uno per tempo – conquista l’intera posta in palio. Nonostante l’ampio divario in classifica tra le due compagini, gli ospiti hanno tentato sino alla fine di rallentare la rincorsa dei galluresi sulla capolista Latte Dolce, ma i ragazzi di Cirinà hanno pagato a caro prezzo le disattenzioni difensive che hanno portato ai due gol di Meloni, a segno in quattro gare consecutive.

La cronaca

Il Budoni parte subito forte e, dopo appena 3’, sblocca il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Santoro: quest’ultimo serve Meloni sul primo palo che, libero dalle marcature, batte l’incolpevole Mereu, autore di vari interventi salva risultato. Dopo una buona reazione degli ospiti nella seconda mezz’ora del primo tempo, il Budoni raddoppia a inizio ripresa: Greco scodella al centro dell’area e Meloni, lasciato solo, in tuffo insacca. Nel finale Mereu compie un miracolo su una frustata di Meloni, negando a quest’ultimo la tripletta.

