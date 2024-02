Meloni delusa: «Ho perso la Sardegna» 

La parola d'ordine nel centrodestra è minimizzare. Quello in Sardegna era un voto locale e non avrà impatti sul Governo. Ma a sera è la stessa Giorgia Meloni a fare trapelare, pur tra gli scherzi e i sorrisi, l'amarezza per il risultato nell'Isola. «Ho perso la Sardegna», ammette senza giri di parole, con un avviso agli alleati: «Sono buona, ma mai sottovalutare un buono costretto a diventare cattivo». Poi lo scatto d'orgoglio: «Se vi avanza qualche soldo da investire bene in una nazione seria, con un governo longevo, ci sarebbe questo BTp Valore a cui mi permetto di fare pubblicità».

«Non ripeteremo gli errori»

Dopo la vittoria di Alessandra Todde su Paolo Truzzu, si manda in scena l'unità e l'autocritica anche se qua e là, nonostante il tentativo di nascondere le frizioni, riemergono i distinguo. Truzzu si assume la responsabilità di aver fallito. La premier firma una nota con Antonio Tajani e Matteo Salvini ammettendo che qualche errore è stato fatto e non dovrà ripetersi. Alla fine paga il centrodestra che resta unito, la coalizione aumenta il consenso «sfiorando il 50%», è il leit motiv. E la Sardegna, notano ai piani alti di Fdi, ogni cinque anni cambia colore.

Lega, solo un consigliere

Alessandro Sorgia è l’unico eletto del Carroccio in Sardegna. «A Cagliari ho sempre lavorato per i cittadini e questo mi ha sempre agevolato». Inizialmente faceva parte della lista che avrebbe dovuto sostenere Alessandra Zedda alla presidenza della Regione. Ritirata la candidatura, alcuni candidati sono stati inseriti nella lista leghista. Sorgia era tra questi: «Lavorerò con la squadra del Carroccio per il bene dell’Isola e dei sardi».

«Disgiunto? Non c’entra»

Ciascuno interpreta i numeri a modo suo. La Lega con il Psd'Az ha migliorato la performance, dice il vice di Matteo Salvini, Andrea Crippa, respingendo i sospetti che aleggiano sulla Lega sul voto disgiunto. Sottolinea che nelle città, a partire da Cagliari, Truzzu ha un tracollo di voti rispetto alla coalizione. Punzecchia il leghista: «Il territorio non ha capito il criterio dei rapporti di forza». Le candidature locali non si fanno «col manuale cencelli», dice Massimo Bitonci guardando al Veneto, mentre Luca Zaia conta che la partita del terzo mandato non sia chiusa. Il partito dovrebbe ripresentare in Aula l'emendamento bocciato in commissione, ma il risultato non dovrebbe cambiare, spiega il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani: «Riparliamone con calma».

«Erano elezioni locali»

È quella, il ragionamento che si fa in Fdi, la vera partita. «Touché alla Todde che ha fatto una bella campagna elettorale, ma amministrative e regionali sono un fatto locale. Ci vediamo l'11 giugno», dice il capogruppo alla Camera, Tommaso Foti. Ma Matteo Salvini sottolinea: «Se si cambia un candidato in corsa è più complicato». Il tavolo del centrodestra per le amministrative è tornato a riunirsi. «Noi siamo per Bardi, con una convergenza più ampia» in Basilicata, ribadisce Maurizio Gasparri, «oltre al nome bisogna creare le condizioni per vincere». E si starebbe chiudendo sul governatore uscente Vito Bardi, anche se nella Lega sono convinti di avere «alternative valide». Il partito di via Bellerio, dopo il passo indietro su Christian Solinas punta su Cagliari e sulla conferma di Donatella Tesei in Umbria. Ma si vota a giugno e in autunno. C'è tempo per decidere.

