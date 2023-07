Meloni: «Delle grane parliamo dopo» 

In molti si aspettavano una sua parola ieri. La premier «ci metta la faccia», la incalzano le opposizioni da quando si è alzato il livello dello scontro con la magistratura dopo i casi Santanchè e Delmastro. E dopo la difesa del figlio da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che solleva polemiche. Ma Giorgia Meloni si concentra sui dossier internazionali.

Il nodo della Giustizia

La questione più urgente resta la riforma della giustizia, ancora all'esame del Colle. È possibile che la premier si sia sentita con Sergio Mattarella al rientro dal viaggio in Sudamerica. Sarebbe in corso, dietro le quinte, un confronto fra Alfredo Mantovano e l'Anm.

Tanti problemi

Di grane, se ne sono accumulate parecchie: La Russa non si è fatto vedere ai funerali di Arnaldo Forlani. La ministra del Turismo, blindata come Delmastro dalle «fonti di Palazzo Chigi», difende la sua posizione, anche se sarebbe in discesa nel gradimento in maggioranza. Poi il polverone sulla ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, per la sua difesa di La Russa («ha parlato da padre») e di Santanchè («anche Tortora era innocente»). E precisando di «non condividere alcune espressioni del Pride». Davanti a tutto questo, attacca la leader dem Elly Schlein, «quanto durerà ancora il silenzio di Meloni?».

La promessa di Meloni

L'attenzione, però, tra Riga e Vilnius, è tutta per i temi internazionali. «Ora sono molto in ritardo, però alla fine del vertice Nato facciamo un punto stampa su tutto quanto», assicura la premier, deludendo chi si aspettava una presa di posizione in prima persona sulle vicende degli ultimi giorni.

RIPRODUZIONE RISERVATA