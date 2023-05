Meloni debutta al summit, la Via della Seta si sposta in Giappone 

A Hiroshima arriva per prima. E si prepara al debutto tra i 7 grandi con un bilaterale con il padrone di casa, Fumio Kishida, da cui riceverà il testimone della guida del G7. Un rapporto sempre più stretto quello che Giorgia Meloni punta ad avere con il Paese del Sol Levante, mentre si prepara alla possibilità di abbandonare la nuova Via della Seta. «C'è un'attenta riflessione ma non c'è ancora una decisione», dice a nome del governo il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, ricordando che «non possono esservi dubbi sull'appartenenza strategica e valoriale dell’Italia all'Occidente». Meloni e Kishida si sono incontrati già ai summit internazionali, e da ultimo a Roma, a gennaio, quando le relazioni bilaterali hanno fatto “il salto di qualità”. Ora si continua a spingere, dal nuovo caccia Tempest (che l'Italia sta sviluppando insieme a Giappone e Gran Bretagna) ai semiconduttori, su cui l'Italia, ha garantito la premier, è pronta a collaborare. Il saluto è caloroso, Kishida si preoccupa di come abbia dormito la sua ospite. «Ho dormito benissimo, solo qualche problema con il fuso orario», scherza la premier, reduce dal Consiglio d'Europa a Reykjavik. Con lei anche la figlia Ginevra, in questo viaggio che la terrà lontana dall'Italia fino a lunedì e che ha toccato già oltre all'Islanda l'Alaska per uno scalo tecnico; mentre al ritorno si fermerà ad Astana, con un incontro con il presidente del Kazakistan.

Al tavolo - dove la premier è la quinta leader donna a sedere - Meloni si troverà con Emmanuel Macron, che ha tentato la mossa del disgelo a Reykjavik mentre i suoi ministri continuano a picchiare sul governo italiano per la gestione dei migranti. Ma anche con Joe Biden, con cui a Bali ebbe un primo incontro bilaterale. In un vertice che guarda al Pacifico, dove la Cina è il convitato di pietra, Meloni sottolineerà l'importanza come “mare di mezzo” tra i due Oceani di quel Mediterraneo al centro del summit del 2024 a guida italiana.

