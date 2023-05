Meloni: dal voto spinta sulle riforme 

Ma l'analisi forse più puntuale del voto viene da Matteo Renzi che rileva come «ancora non abbia vinto nessuno: la vera partita si gioca ai ballottaggi». Infatti i ballottaggi del 28 e 29 maggio ad Ancona, Brindisi, Vicenza, Pisa e Siena saranno decisivi per stabilire il vincitore. Nel primo turno il centrodestra ha conquistato quattro sindaci nei comuni capoluogo di Latina, Sondrio, Treviso e Imperia con l'ex ministro dell'Interno e sindaco uscente Claudio Scajola, il centrosinistra due, a Brescia e Teramo. L'affluenza è scesa di poco, al 59,03% (-2,19% rispetto al voto precedente).

Giorgia Meloni vede in queste elezioni comunali una conferma dell'onda lunga che l'ha portata a palazzo Chigi. E, forte del risultato parziale delle amministrative, rilancia con decisione sulle riforme. Al momento l'unica certezza è che il primo tempo è finito 4 a 2 per il centrodestra: sono quattro i capoluoghi che andranno a loro sin dal primo turno avendo superato la soglia del 50% più 1. Ma il Pd, analizzando i dati scorporati, il giorno dopo tira un sospiro di sollievo e mostra a sua volta ottimismo spiegando di essere «il primo partito in quasi tutti i capoluoghi» (dato peraltro confermato da un'analisi di Youtrend).

Botta e risposta

Quindi mostra soddisfazione anche la segretaria del partito democratico Elly Schlein che annuncia battaglia per il secondo turno. «In questa tornata ci rialziamo con slancio, la destra frena. Guardiamo con grande ottimismo al secondo turno», spiega Schlein dal Nazareno. «Il centrodestra conferma la sua forza di coalizione di governo, il valore della stabilità e della chiarezza di fronte agli italiani», replica Meloni rilanciando subito la carta delle riforme. «il risultato del voto amministrativo - argomenta la premier commentando i risultati delle comunali - è una ulteriore spinta all'azione del governo, il consenso degli elettori ci sprona ad accelerare sulla realizzazione del programma di riforme economiche, sociali e istituzionali».

Le città decisive

La prudenza

In silenziosa attesa resta il Movimento Cinque Stelle che sembra avere difficoltà ad esprimersi sui risultati non certo lusinghieri di questo primo turno. A parlare per tutti ci ha pensato il capogruppo alla Camera Francesco Silvestri che si è mostrato assai prudente: «Dobbiamo aspettare il verdetto. Il M5S è al ballottaggio in molti comuni e grandi città come Brindisi. Il M5S ha sempre avuto difficoltà storiche sul territorio. Ma abbiamo avviato con Conte un progetto per un maggiore radicamento». Ma nascosti dall'anonimato alcuni parlamentari non nascondono un certo malumore.

Incognita campo largo

Per il Pd, se Giorgia Meloni è l'avversaria, M5S e Terzo polo sono gli alleati da corteggiare. All'indomani del primo turno nei Comuni, Elly Schlein ha piantato un paio di picchetti. Porte aperte e anche di più ad alleanze con M5S e Terzo polo, ma il perno resta il Pd. Il problema, però, è far dialogare Giuseppe Conte con Carlo Calenda, Matteo Renzi con Conte e pure Calenda con Renzi... Insomma, il campo largo resta di là da venire. Il Terzo polo ha già detto che con il M5S non ci sta. Conte per ora non ha parlato, ma il fatto che prenda tempo per rispondere a Schlein già dice qualcosa. Sui rapporti di forza parlano i numeri. E anche sull'apporto effettivo all’eventuale coalizione. Se a livello nazionale i sondaggi sono ballerini, i dati delle urne non lasciano scampo. Secondo Youtrend, il M5S ha preso al massimo il 6,5%, a Terni (dove nel 2018 arrivò al 24%). Le medie nei Comuni oltre 15 mila abitanti sono del 2,6% per il M5S e del 2,1% per il Terzo polo, mentre il Pd è dato al 13,2%.

