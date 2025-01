Meloni da Trump, pressing per Cecilia Sala  

Cinque ore. Tanto è durata la trasferta americana della premier Giorgia Meloni che, a sorpresa, è volata negli Stati Uniti. Destinazione: Mar-a-Lago, residenza privata di Donald Trump a West Palm Beach. Nessun commento ufficiale, se non una foto diffusa sui social che ritrae la presidente del Consiglio sorridente con The Donald e la scritta: “Bella serata, lo ringrazio per l’accoglienza. Pronti a lavorare insieme”.

L’incontro

Un post che suona come una risposta alle parole di elogio che aveva usato Trump definendola - secondo quanto raccontato dal Wall Street Journal - «una donna fantastica che ha davvero preso d’assalto l'Europa». Un riserbo, quello sull'esito dell'incontro che nasce dalla delicatezza dei temi trattati: Ucraina, Medio Oriente, dazi, Starlink. Ma soprattutto quello che probabilmente ha ispirato il blitz negli Usa, il più spinoso e urgente, che ha portato Meloni - secondo quanto riportato dal New York Times - ad abbandonare un approccio diplomatico e «premere aggressivamente» perché il dossier fosse in cima al tavolo del tycoon: la detenzione di Cecilia Sala nel carcere di Teheran.

Il tema clou

La vicenda della giornalista italiana, infatti, si intreccia con quella dell'iraniano Mohammad Abedini Najafabadi attualmente a Milano nel carcere di Opera su mandato Usa e per cui gli Stati Uniti chiedono l'estradizione. Che un incontro tra la premier e il presidente eletto fosse nell'aria, era cosa nota. La data ufficiale cerchiata di rosso era però quella del 20 gennaio, giorno del giuramento di Trump a Washington. Cerimonia a cui la presidente del Consiglio era stata personalmente invitata dal presidente Usa.

A sconvolgere l’agenda di Meloni potrebbe aver inciso la decisione dei giudici della corte di Appello di Milano di fissare già il 15 gennaio l'udienza per la decisione sui domiciliari a Najafabadi. A questo va aggiunto che la prossima settimana arriverà a Roma Joe Biden per incontrare il Papa. Oltre al Pontefice, il presidente uscente Usa vedrà Mattarella e la stessa Meloni. Ecco dunque la necessità di stringere i tempi che hanno portato al blitz in Florida. Convitato di pietra del viaggio è Elon Musk: nelle foto e nei video ufficiali non compare mai, ma dai post su X è evidente il ruolo chiave che ha avuto nell'organizzare il faccia a faccia.

