Lanusei.
12 febbraio 2026 alle 00:28

Meloni, da primario a medico volontario 

Dopo 36 anni al servizio della sanità ogliastrina va in pensione il medico Gisella Meloni, direttrice della struttura di Diabetologia dell'Asl Ogliastra. «Provo grande gratitudine nei confronti dei pazienti - dice - in oltre trent’anni di lavoro ho incrociato migliaia di storie. Non ha contato solo l’aspetto medico, ma è nato un legame profondo, fatto di ascolto e umanità. Alcuni li ho seguiti sin dagli esordi e con loro il rapporto è diventato speciale».

Sicuramente ha lasciato il segno. Dall’ingresso nell'Ausl di Lanusei nel 1990, contribuendo alla nascita del servizio di Diabetologia insieme ad Albino Massidda. Nel 2018 la nomina alla direzione della struttura. «All’inizio il centro era aperto solo due volte a settimana, con il tempo siamo riusciti a renderlo una struttura autonoma, è stato un percorso lungo, ma fondamentale» racconta. Oggi la Meloni lascia un centro attivo, con un organico robusto e professionisti competenti. «Il lavoro proseguirà su basi solide».

Il diabete anche in Ogliastra rappresenta una delle principali sfide sanitarie: un abitante su otto è affetto da diabete mellito di tipo 2. Secondo i dati aggiornati a luglio 2025, sono oltre 6.700 i pazienti attualmente in trattamento. I pazienti di tipo 1 sono oltre 700, se si sommano i due casi si superano gli 8mila. Progetti per il futuro? Appeso il camice al chiodo si dedicherà al volontariato con l'associazione Mano Tesa Ogliastra proseguendo l'eredità lasciata dal medico dal cuore grande, suo fratello Natalino, scomparso recentemente. «Come avevo promesso - dice - c'è tanto lavoro da fare». E poi leggere, camminare, viaggiare. Le basi per una buona salute.

