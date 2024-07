Meloni, da Pechino l’attacco ai media 

Pronta a entrare nel vivo di una trattativa che è già «in divenire», senza timori che i rapporti con Bruxelles stiano «peggiorando». Perché non ci sono scontri «con la Commissione» ma una «condivisione» di un’attività di «strumentalizzazione» del report europeo sullo stato di diritto. Giorgia Meloni, prima di partire per la tappa di Shanghai che chiude la sua missione in Cina, incontra la stampa italiana a Pechino. Ha chiuso con il colloquio «franco e trasparente» col presidente Xi Jinping una tre giorni di incontri istituzionali per rilanciare i rapporti con il Dragone, attraverso uno strumento che è, assicura, «alternativo» alla Via della Seta.

Il rapporto europeo

Non può evitare di affrontare le polemiche interne, sia sul suo viaggio (Giuseppe Conte la accusa di avere fatto «una giravolta»), sia quelle sollevate dal rapporto diffuso la scorsa settimana dalla Commissione. Che il governo aveva già commentato, cercando di arginarne gli effetti, anche con la lettera che lei stessa ha firmato e inviato a Ursula von der Leyen. Ma che non era un atto di accusa contro la Commissione, anzi. L'interlocutore, dice la premier, è «chi strumentalizza quel rapporto», certi «portatori di interessi» come «il Domani, il Fatto quotidiano, Repubblica»: che «imputano al governo le regole della governance Rai» scritte dal governo di Matteo Renzi del 2015, ripete la premier. Che si dice comunque «laica» su una riforma, giudicata «pessima», dice, dagli stessi che l'hanno voluta.

«Niente da dire» nemmeno sulle indiscrezioni di una possibile privatizzazione Rai, e tantomeno sulle nomine. Anzi, non dice nemmeno quando il governo farà il suo nome, o i suoi nomi, per il ruolo di commissario europeo: «C'è tempo fino al 30 agosto», osserva la premier, salvo rivelare che i contatti con la presidente tedesca sono già in corso per la definizione delle deleghe. A cui è legato a doppio filo l'ipotetico candidato che, al momento, rimarrebbe sempre Raffaele Fitto. Bisognerà fare una «valutazione coi partiti della maggioranza», aggiunge Meloni, assicurando comunque che sarà il primo dei temi che affronterà non appena rientrata in Italia.

Prima di Roma Meloni potrebbe andare a tifare azzurri alle Olimpiadi di Parigi con la figlia Ginevra, che la sta accompagnando nel viaggio. Lasciando l'hotel non lontano da Piazza Tienanmen la premier gioca con le trecce della figlia, che si infila con la capo segreteria Patrizia Scurti nella Hongqi, l'auto di rappresentanza mandarina. E in volo verso Shanghai pubblica una foto del loro arrivo, sul tappeto rosso giù dalla scaletta dell'aereo di Stato, con una dedica dolce: «Ti amo topolina mia. Ovunque, insieme».

Il bilancio della missione

Qualche ora per assaporare le tradizioni cinesi c'è stata (il salmone e gli spaghetti con il brodo i piatti preferiti dalla premier) ma la pioggia battente di Pechino ha fatto saltare la visita alla Città Proibita. In compenso nella residenza di Stato di Xi c'è stata l'occasione per affrontare «tutti i temi dell'agenda internazionale», non solo le questioni legate al «riequilibrio della bilancia commerciale», tra i principali obiettivi del nuovo Piano triennale.

Il Medio Oriente, col conflitto che si potrebbe estendere al Libano, desta «preoccupazione», dice Meloni invitando Israele a «non cadere nella trappola dell'escalation». Ma con Pechino, insiste, il dossier più delicato rimane «l'aggressione russa all'Ucraina». Non svela le risposte del presidente della Repubblica popolare ma assicura di aver posto con forza la questione del sostegno cinese a Mosca. La Cina «non ha alcuna convenienza in questa fase a sostenere la capacità industriale russa», questo «crea frizione». Dovrebbe invece esercitare la sua influenza, «partendo dai principi di sovranità e integrità territoriale, che rivendica», per diventare «un soggetto risolutore». Per trovare «una pace giusta in Ucraina».

