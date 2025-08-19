Meloni crede nella pace e congela il viaggio 

Roma. Il percorso rimane «difficile». Ma Giorgia Meloni ci crede. Nonostante le diffidenze nei confronti di Mosca, ripetute in ogni occasione, questa volta quelli che fin qui sono stati definiti «spiragli» potrebbero portare davvero a un «processo di pace» per Kiev, tanto che la premier è pronta, per meglio seguire i prossimi «sviluppi» delle trattative, a rinviare una lunghissima missione nell’Indo-Pacifico (una decina giorni in visita ufficiale in 5 paesi, Bangladesh, Singapore, Corea del Sud, Vietnam e Giappone) che era in corso di pianificazione da mesi. Ma cade a fine agosto, proprio quando potrebbe concretizzarsi l'incontro tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin.

Il calendario

La premier dovrebbe trascorrere qualche altro giorno lontana da Roma, questa volta in Puglia, rimanendo comunque in contatto costante con i suoi interlocutori. E una decisione sul viaggio asiatico sarà presa «nei prossimi giorni», fa sapere Palazzo Chigi. Ma l’accelerazione impressa dagli americani, osservano ai piani alti del governo, è nelle cose: subito una nuova riunione a Washington, questa volta dei capi di Stato maggiore (per l'Italia ci sarà il generale Luciano Portolano) mentre in parallelo i consiglieri per la sicurezza nazionale inizieranno a lavorare sui testi, per scrivere il nuovo Trattato, sul modello dell'articolo 5 dell'Alleanza atlantica, che dia quelle «solide» garanzie di sicurezza, premessa per una «pace duratura». L'idea è italiana, ripetono nella maggioranza e nel governo, rivendicando il «riconoscimento» del ruolo di Roma avvenuto a Washington.

Le posizioni

Non la pensano così le opposizioni, che si chiedono come ci si possa fidare sia di Trump che di Putin e nemmeno della consistenza della soluzione sulle garanzie di sicurezza ("estravaganti" le definisce il leader M5s Giuseppe Conte). Avere convinto anche gli americani a partecipare, per il governo è invece considerato un "successo" (e una precondizione perché il modello art.5 possa essere uno strumento efficace). Certo pure in un clima buono gli "irrigidimenti" non sarebbero mancati. E Meloni, secondo le ricostruzioni degli italiani, avrebbe avuto un ruolo di mediazione con il presidente americano di sponda con il presidente finlandese Alexander Stubb e con il segretario generale della Nato Mark Rutte.

