Meloni con Milei: «Alleanza sovranista per l’Occidente» 

Buenos Aires. Non c'è solo lo «storico» legame tra due paesi quasi «fratelli». O la volontà di «collaborare» per tenere insieme nord e sud del mondo. C'è piena «condivisione politica, di valori, di idee e del coraggio che serve per difenderli». Giorgia Meloni è alla sua prima in Sudamerica da quando è presidente del Consiglio, e schiera l'Italia senza esitazioni a fianco di Javien Milei e della sua «alleanza tra i Paesi del mondo libero».

Argentina e Italia sono unite da molte battaglie comuni, dice Milei, dalla lotta al «virus dell'ideologia woke» e del «gender» in favore della «famiglia», alla difesa della «sovranità di fronte a istituzioni internazionali sclerotiche».

Meloni fa un endorsement alle battaglie dell'argentino. I due si piacciono, il feeling è evidente: alla Casa Rosada Meloni è accolta dal leader ultraliberista, con cui più volte la premier si scambia diverse opinioni all'orecchio. E mentre il presidente argentino fa il suo speech davanti alla stampa, la premier lo guarda, annuisce, e applaude convinta. Poi è il suo turno. «L'Argentina è il nostro punto di riferimento in America Latina, Milei ci ha fatto sentire a casa. Qui c'è la più grande comunità italiana all'estero, tra il milione di attuali expat e i circa 20 milioni di discendenti dell'emigrazione italiana nel paese sudamericano. Ad accomunare Italia e Argentina c'è l'amore per la libertà».

RIPRODUZIONE RISERVATA