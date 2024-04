Meloni: con la Liberazione le basi per la democrazia 

La Liberazione «con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia». È il passaggio chiave del messaggio di Giorgia Meloni nel suo secondo 25 aprile da presidente del Consiglio, commemorato all'Altare della Patria con Sergio Mattarella e le alte cariche dello Stato. Dopo aver affermato un anno fa in una lettera al Corriere della sera che la sua parte politica è «incompatibile con qualsiasi nostalgia» del Ventennio, in questa occasione la premier sceglie i social per ribadire l'avversione «a tutti i regimi totalitari e autoritari». E promette di continuare «a lavorare per difendere la democrazia e per un'Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà».

Per le opposizioni, però, non basta. In una giornata segnata da polemiche e scontri di piazza, da più parti le rimproverano di non dichiararsi esplicitamente «antifascista», dimensione intorno a cui secondo il presidente della Repubblica «è possibile e doverosa l'unità popolare».

A Milano la segretaria del Pd Elly Schlien abbraccia Antonio Scurati, lo scrittore autore del monologo che ha creato il caos in Rai, e la definisce «una giornata in cui celebrare quell'Italia che è stata dalla parte giusta della storia», rilanciando «l'impegno e la lotta per la difesa della nostra Costituzione». Toni simili a quelli di Giuseppe Conte. «Non possiamo permettere - afferma il leader M5S - che i valori costituzionali vengano oggi scalfiti, uno a uno, tra corsa al riarmo, tagli alla sanità e scarso impegno per assicurare dignità, salari giusti e sicurezza alle persone».

