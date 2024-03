Meloni con i militari in Libano 

I militari italiani in Libano sono «il fossato, la barriera di sabbia che aiuta a non far progredire l'incendio» in Medio Oriente. Un incendio che da Gaza ha raggiunto il sud del Libano, dove Giorgia Meloni prende la parola davanti ai contingenti italiani. Per questo, ai soldati della missione Unifil dell'Onu e a quelli della missione bilaterale Mibil, porta il ringraziamento per i loro sacrifici: «Rinunciate a tutto per garantire la pace di cui tanti, soprattutto in questo momento, si riempiono la bocca seduti comodamente sul divano di casa loro. Perché la pace non si costruisce con i sentimenti e le buone parole, la pace è soprattutto deterrenza e impegno, sacrificio».

Dalla base “Millevoi” di Shamaa arrivano le foto del pranzo in mensa, della partita a calciobalilla, dei selfie con i militari che regalano a Meloni un mazzo di rose e da lei ricevono un uovo di Pasqua con incartamento tricolore e una bandiera italiana come sorpresa.

Intanto sui social diventa virale il video dello sbarco a Beirut, per la gaffe del primo ministro Najib Miqati che ha accolto ai piedi della scaletta dell'aereo Patrizia Scurti, capo della segreteria particolare, scambiandola per la premier. Un qui pro quo durato qualche secondo.

Meloni ha ribadito al leader libanese (da un anno e mezzo premier uscente, perché senza le elezioni del presidente della Repubblica non si forma il nuovo governo) la necessità di evitare un’escalation delle tensioni al confine con Israele. Nelle ultime 24 ore diversi scambi di fuoco fra Hezbollah e l'esercito israeliano hanno infuocato il fronte a pochi chilometri dalla base visitata da Meloni, sede del comando del contingente italiano Unifil (composto da un migliaio di soldati), dove la premier ha incontrato anche i vertici della Mibil, composta da un centinaio di militari e responsabile del sostegno alle forze armate libanesi.

«Non può esserci pace se non c'è anche rispetto, e il rispetto che l'Italia è riuscita a costruire in nazioni e territori come questi», ha detto Meloni, «è ottenuto coniugando professionalità e umanità. Uno sforzo che per i militari comporta un prezzo alto, ha sottolineato commossa spiegando il senso della sua visita.

