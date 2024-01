Meloni: «Colpita dal caso Zuncheddu» 

«Non sono ricattabile». Giorgia Meloni 14 mesi fa aggiungeva questa postilla all’elenco poco lusinghiero di sue caratteristiche stilato da Silvio Berlusconi su un foglio in Senato. Ora, nella conferenza stampa di fine anno slittata due volte per motivi di salute, la premier ribadisce il concetto: lei è «una persona che non si spaventa facilmente e lo stanno capendo in parecchi». E con il suo governo non c’è spazio per chi in passato «in questa nazione ha pensato di dare le carte». I fatti dell’indagine sugli appalti Anas, sottolinea, riguardano il precedente esecutivo. «Affaristi, lobbisti e compagnia cantante con noi non stanno passando un bel momento», nota la premier che si prepara alle Europee, propensa a candidarsi e a trascinare nel gioco gli altri leader.

Il dossier carceri

Per trovare qualcosa che la turba bisogna arrivare alla domanda su Beniamino Zuncheddu, l’ergastolano di Burcei scarcerato dopo quasi 33 anni per decisione della Corte d’Appello di Roma, dove si sta tenendo il processo di revisione. «Sono rimasta molto colpita anche io», ha detto la presidente del Consiglio, rimarcando «i numeri molto alti» dei «casi di ingiusta detenzione in Italia» e ipotizzando che alla base di questo fenomeno ci sia anche «un uso eccessivo della carcerazione preventiva, su cui - ha rimarcato - noi siamo intervenuti». E Zuncheddu ha apprezzato il passaggio: «Ringrazio la presidente Meloni per aver parlato della mia vicenda. Non sentirsi soli in questa battaglia contro le ingiuste detenzioni è per me una grande cosa che mi dà coraggio e conforto. Alla presidente Meloni dico di occuparsi di carcere perché in carcere stanno tutti male, colpevoli e innocenti», ha detto ai microfoni di Radio Radicale nella rubrica “Lo stato del Diritto” condotta da Irene Testa.

Le riforme

Sul bilancio del 2023 Meloni ha pochi dubbi («Politicamente Cutro il momento più difficile») e ne ha anche meno sulle priorità 2024: il premierato, che «non tocca i poteri del capo dello Stato»e su cui si un referendum «non sarà sul governo o su di me ma sul futuro della nazione»; la riforma della giustizia (l’eventuale referendum sulla separazione delle carriere non sarà accorpato a quello sul premierato, quindi i tempi si allungano); il «piano di borse di studio per studenti meritevoli»; poi il G7, il Piano Mattei, il Pnrr.

«Ascolto il Colle»

Con tante incognite macroeconomiche, Meloni pone una certezza: «Preferisco tagliare la spesa pubblica piuttosto che aumentare le tasse». La «prossima settimana» il focus sarà una misura sulle concessioni balneari, e «l'appello del presidente Mattarella non rimarrà inascoltato». Quanto all’indagine Anas, arriva una solida sponda a Matteo Salvini: «Non è chiamato in causa e ritengo che non debba intervenire in Aula su questa materia» e «l’unica tessera presa da Tommaso Verdini è quella del Pd».

RIPRODUZIONE RISERVATA